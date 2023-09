Carlo Ancelotti, ilusionado con vencer al Girona: "No pasará lo de la temporada pasada"

El Real Madrid vuelve a jugar en Girona este sábado (11:30 a.m. hora de Colombia), en un estadio de Montilivi en el que la pasada temporada cayó 4-2 con cuatro goles del argentino Taty Castellanos, algo que el técnico del conjunto blanco, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que “no va a pasar” de nuevo.

“Alertados vamos por lo bien que juega el Girona, no por lo que ha pasado el año pasado, con nuestra Liga acabada y con otros objetivos. No fue una buena noche, pero mañana no va a pasar lo de la temporada pasada. Tenemos muchas opciones de ganar el partido”, dijo en rueda de prensa.

“La preocupación que tenemos es hacer las cosas lo mejor posible. Tiene que ser un partido completo en el sentido de que hay que tener equilibrio, defender bien, demostrar la calidad que tenemos con el balón…”, completó.

“Estamos bien. Vamos a jugar un partido importante contra el líder de la competición y vamos a intentar dar lo máximo. Llegamos con una buena dinámica. Hemos recuperado a Rüdiger, que no tenía nada serio. El equipo, aunque está un poco cansado, tiene mucha ilusión. Y como en todos los partidos que pensamos que son importantes, vamos a hacerlo bien”, valoró.

Un Ancelotti que confió en que el Girona, líder de LaLiga EA Sports con 19 puntos de 21 posibles, pueda pelear por el título hasta el final a la vez que volvió a criticar el apretado calendario.

“Tenemos que evaluar el momento. Ahora hay que dar crédito a lo que dice la clasificación; y el Girona lo ha hecho mejor que el resto. El Girona puede pelear y tiene una ventaja muy grande de no jugar competición Europea, lo que les permite preparar un partido por semana y darle a los jugadores la oportunidad de recuperar”, señaló.

“Lo que afecta a los equipos ahora son las competiciones internacionales, por lesiones, cansancio… miraba el calendario ahora y tengo jugadores que llegan el 19 de octubre por la tarde y jugamos el día 21…Si se retrasa el avión, algunos no pasarán por Madrid y les veré directamente en Sevilla”, amplió.

Por otro lado, el técnico italiano ponderó la temporada que está haciendo el extremo brasileño Savio Moreira, 'Savinho’ en el Girona y explicó lo que le pide a los laterales de su equipo.

“Es un jugador joven que lo está haciendo muy bien. Le hemos visto jugar. Enhorabuena a él porque está mostrando mucha calidad. ¿Cómo lo paramos? Tenemos recursos, experiencia y calidad para parar a cualquier jugador”, destacó.

“La verdad es que en esta primera parte de la temporada hemos pedido a los laterales que jueguen más adelantados de lo normal, al tener a los dos delanteros más por dentro. Hay que dar amplitud, sobre todo cuando no tienes al mejor jugador del mundo en la banda, como es Vinícius. El trabajo ha salido bien porque hemos creado oportunidades y marcado goles con centros; pero depende de los partidos. A nivel defensivo, a veces no hemos dado ayudas a la línea defensiva y ahí han sufrido más de lo normal”, explicó.