Carlo Ancelotti insistió en las inconsistencias del 'caso Negreira', previo al clásico con Barcelona

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, afirmó que hasta que no se solucione el 'caso Negreira', no cesarán los problemas con el arbitraje en el fútbol español, en el que aseguró que "hay muchas cosas a evaluar".

"De costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más y otras un poco menos. Los vídeos del club sabéis mejor que yo lo que es la libertad de expresión y cada uno puede ejercerla. Yo me tengo que focalizar en mi equipo y dejo el trabajo arbitral a los árbitros que son los jueces", valoró en rueda de prensa en Braga.

"La verdad que es un momento especial en el fútbol español, todos lo sabemos. Hasta que no sea aclarado tendrá siempre este tipo de problemas", añadió haciendo referencia al 'caso Negreira'.

Ancelotti, como hizo en Sevilla tras el partido liguero del sábado, se mordió la lengua para no decir lo que piensa de algunos arbitrajes como el que recibió en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Algunas veces nos han perjudicado pero no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros, porque si digo lo que pienso me suspenden y yo quiero trabajar, aprovechar las emociones que me dan los partidos. En este sentido no tengo libertad para contestar preguntas", dijo.

Pero si dejó entrever su forma de pensar por cambios que debe introducir el arbitraje, reconociendo que los colegiados españoles dirigen con menos presión en competición europea que en la Liga española.

"Hay muchas cosas a evaluar, también porque el árbitro español que pita en España vive en España y el árbitro inglés que pita en Portugal, vuelve a Inglaterra y no le importan lo que digan. El arbitraje en Europa tiene una presión distinta. Los árbitros que pitan en España cuando lo hacen en Europa no tienen la presión de LaLiga. Es evidente", opinó.

Dejando de lado el tema arbitral, que ocupó gran parte de su comparecencia, 'Carletto' resaltó la oportunidad que tiene el Real Madrid en Braga de dar un paso casi definitivo hacia octavos de final de la 'Champions'.

"Es una oportunidad que tenemos después de dos victorias. Sería bueno ganar otra vez. Al Braga le gusta tener el control y atacar. Hay que defender bien para aprovechar nuestras cualidades individuales en ataque", analizó.

"Tener confianza en vez de miedo es positivo, pero tenemos que respetar a un rival que ataca muy bien, mete muchos goles. Es una oportunidad para dejar encarrilada la fase de grupos. No hemos hablado nunca del clásico, estamos centrados en la Champions".

Sin desvelar el equipo que alineará en Braga, el técnico italiano dejó entrever rotaciones y titularidades como las de Nacho Fernández y Fran García.

"Los jugadores han recuperado bien para el partido. Tengo que evaluar la condición de los que han vuelto de lesión como Alaba y Mendy. Vuelve Nacho y Fran está bien. Hay algunos golpes después del partido que valoraré para tomar la decisión del once", sentenció.