Carlo Ancelotti ya fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid, tras la salida de Zinedine Zidane de la dirección técnica de los 'merengues'.

Este miércoles, se llevó a cabo la rueda de prensa virtual en la que el estratega italiano atendió a los medios de comunicación, desde territorio madrileño, y aclaró todas las dudas que surgieron.

"El objetivo del Madrid todos lo conocen: ganar la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Este es el objetivo. La crítica es normal. Es el equipo más seguido en todo el mundo. Entrenar al equipo más importante del mundo te da mucha responsabilidad y a veces las cosas no van como uno quiere", expresó.

Uno de los temas que más se esperaba tocar en la atención a medios era la relación del adiestrador con Cristiano Ronaldo, quien milita en la Juventus, y algunos se ilusionaron con la vuelta del astro portugués tras el regreso de Ancelotti.

"Le tengo mucho cariño a Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club. Tiene un contrato con la Juventus. No me parece correcto. Todavía lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles. Un periodista italiano me preguntó si era el final de la carrera de Cristiano. Le dije que si. Ha marcado 30 cuando suele marcar 50, así que está bajando su ritmo", recalcó.

También tuvo tiempo para hablar de la actual plantilla 'blanca', en la que, sin duda alguna, uno de los llamados a figurar es Eden Hazard.

"Es un jugador top. Ha tenido problemas el primer año. Todavía no ha exprimido su máximo potencial, pero lo va a hacer porque tiene ganas. Cuando uno está motivado... Puede ser este el año justo para exprimir todo su potencia", concluyó.

Cabe resaltar que Carlo Ancelotti no mencionó a James Rodríguez, pero sí a otros exjugadores del equipo como Gareth Bale.