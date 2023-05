Carlo Ancelotti le cierra la puerta a una posible salida de Vinícius Júnior del Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que los casos de racismo que está sufriendo Vinícius Júnior en varios estadios españoles provoquen que esté meditando abandonar el club, y aseguró que "ama al fútbol y al Real Madrid sobre todo".

Los rumores se han desatado alrededor de la figura de Vinícius, muy afectado tras el último capítulo de racismo que sufrió en Mestalla. En Brasil hay medios de comunicación que informan que su entorno le ha planteado una salida del fútbol español, algo que desmintió Ancelotti en su comparecencia.

"Yo creo que no porque Vinícius ama al fútbol y al Real Madrid sobre todo. Creo que su pensamiento no es este en este momento porque el amor por el Real Madrid es muy grande, entonces quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo", defendió.

"Vinícius está enamorado del Real Madrid, le gusta mucho este club, esta peleando por él y sabe que su futuro tiene que estar aquí. Después por la cabeza de la gente pasan muchas cosas, pero su idea principal en su cabeza no es esta. Lo que siente es que quiere trabajar y jugar para el Real Madrid", añadió.

No ocultó el técnico italiano el desánimo que ha visto en Vinícius en las conversaciones que han mantenido desde el incidente en Mestalla y agradeció el cariño que está recibiendo su jugador desde compañeros de profesión de clubes rivales.

"He hablado con él después del partido y obviamente está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, no solo del Real Madrid y sus compañeros, también los rivales le apoyan incondicionalmente. En este sentido está muy tranquilo".

Cabe resaltar que el brasileño no podrá ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti para afrontar el siguiente encuentro de Liga, frente a Rayo Vallecano, esto debido a la expulsión sufrida contra el Valencia la jornada pasada.