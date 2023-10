Carlo Ancelotti negó las especulaciones sobre la posible salida de Luka Modric del Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, negó que el croata Luka Modric, quien solo ha jugado 312 minutos esta temporada en ocho encuentros, esté planteándose “irse en enero” a la vez que ponderó su importancia en un vestuario en el que aporta algo que “no puede aportar nadie más”.

“Yo no creo que Modric se esté planteando salir en enero. Él piensa que es un jugador importante y para nosotros lo es y lo va a seguir siendo esta temporada. No tiene planteamiento de irse y estamos contentos con esto”, dijo en rueda de prensa.

“Yo hablo con Modric cada día. Lo veo cada día. Es un jugador que, obviamente no está contento de no jugar, pero él sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie más. El tiene un carisma frente a los otros que es importante. El no jugar le afecta, es normal, entendible; pero también afecta a todos los que queremos a Modric. Pero él no pierde la motivación. Y los 30 minutos que jugó en Nápoles significó mucho para nosotros”, añadió sobre el centrocampista.

Además, Ancelotti volvió a referirse al mal momento goleador que atraviesa Rodrygo Goes con el Real Madrid, ya que no marca desde la primera jornada de LaLiga EA Sports.

“No sé por qué es. Es un momento que pasan los delanteros a lo largo de su carrera futbolística, a veces te cuesta más marcar y otras menos. Cuándo te cuesta, no tienes que focalizarse solo en el gol y sí en todo lo demás que puedes hacer; y eso lo está haciendo Rodrygo. De momento, los goles de Rodrygo no los hemos necesitado porque hemos ganado todos los partidos menos uno”, valoró.

Por otra parte, el técnico italiano valoró positivamente la convocatoria de Fran García con España, a pesar de encadenar tres partidos como suplente en el Real Madrid.

“Ha jugado muchos partidos al principio de temporada y con la vuelta de Mendy y poner a Camavinga ahí ha tenido menos protagonismo. Pero está muy bien y motivado. Que se vaya con España le viene bien y es justo porque como lateral es muy bueno”, dijo al ser preguntado por EFE.

Además, se refirió a las recientes declaraciones de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en las que aseguró que al Real Madrid le cuesta menos “competir en Europa” respecto al resto de clubes españoles porque “tiene a jugadores jóvenes extraordinarios”.

“Hablaba de un problema de intensidad y energía en el campo, los jóvenes que tenemos aportan mucho en el campo. Cada uno tiene que jugar por las características que tiene. No ganas solo con veteranos o con jóvenes; yo he ganado con un central de 40 años y con jóvenes”, contestó.