Carlo Ancelotti: "Real Madrid tiene gran mezcla entre experiencia y juventud, eso es algo excelente"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ensalzó de la goleada contra el Mallorca (6-1) el hecho de que jugadores con menos minutos hasta la fecha hayan cuajado un gran encuentro, con especial hincapié en el español Marco Asensio y su triplete, al asegurar que esto “es una señal muy buena de la plantilla”.

"Como te he dicho muchas veces, tenemos un buen mix entre experiencia y juventud (…) La calidad de los jóvenes es muy alta. Lo han mostrado hoy, pero no tenemos que olvidar que la experiencia tiene un componente muy importante en el fútbol. Me gustó el hecho de jugadores que están jugando poco están listos, como Asensio, Isco, Jovic… es una señal muy buena de la plantilla”, declaró en rueda de prensa.

“Creo que el futuro del Madrid está asegurado con estos jugadores. Con Valverde, Camavinga, Blanco…, el presente con Kroos, Modric y Casemiro también; el mediocampo es muy fuerte en todos los sentidos”, añadió sobre el relevo generacional de los jugadores en el centro del terreno de juego.

“Pongo mi experiencia al equipo. Le doy todo lo que puedo, como experiencia, confianza… tengo la suerte de entrenar a un equipo valiente, con mucha calidad, que aprende rápido", comentó sobre su sello en el equipo tras sus primeros seis encuentros oficiales.

El primer nombre propio fue Marco Asensio, del que espera que siga dando este nivel en futuros partidos.

“Lo hizo muy bien. Ponerle en esta posición puede dañar mucho al equipo contrario porque entre líneas tiene mucha calidad y si recibe el balón ahí combina muy bien y chuta muy bien. Ojalá vamos a encontrarnos otro caso la próxima semana y que marque tres goles también”, dijo.

Un Asensio al que le cambió de posición, pasando del extremo al volante en el centro del campo.

“Esta es la posición, aunque a veces puede ser que si empujamos con el lateral él puede jugar más por fuera en el aspecto defensivo, pero con el balón siempre la misma posición; a él le gusta porque cuando entra por dentro tiene el balón en su pierna izquierda y es muy peligroso”, analizó.

Por último, ensalzó a Benzema más allá de los goles, y también al serbio Luka Jovic, el suplente del galo.

“Claramente, en este momento está muy bien. Pensar que ha marcado ocho goles puede olvidar que está jugando muy bien con el equipo, retrasándose, asistiendo… no solo marca gol, es un delantero completo. El día que esté cansado vamos a meter a Jovic que, para mí, lo está haciendo muy bien; tiene una competencia muy complicada, pero lo poco que está jugando lo está haciendo bien”, concluyó.