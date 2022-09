Carlo Ancelotti salió a defender a Vinícius tras las criticas de los jugadores del Mallorca

Carlo Ancelotti salió al paso de las quejas de los jugadores del Mallorca, que acabaron el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu molestos con el brasileño Vinícius Junior , y afirmó que el jugador brasileño "no tiene que cambiar nada de su actitud" y que respeta "a los árbitros y también a los rivales".

"No sé qué ha pasado al final con Vinícius, me quedo con los goles, que han sido de gran calidad. Han combinado muy bien Rodrygo y Vinícius. Después de eso el partido ha sido más sencillo. Antes fue complicado por muchas razones, el calor, por encajar gol a balón parado. Hemos mantenido la cabeza fría poco a poco metiéndonos en el partido para ganar", dijo.

Cuando fue preguntado por un enfrentamiento de 'Vini' con el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, y jugadores del equipo balear, defendió a su jugador.

"El árbitro, primero, tiene que ser respetado en todos los sentidos, también si falla. Vinícius tiene una calidad extraordinaria, es normal que los rivales se cuiden mucho de él por el talento que tiene. No tiene que cambiar nada de su actitud, me parece que respeta mucho a los árbitros y también a los rivales y si no lo hace, tiene que hacerlo", manifestó.

Ancelotti señaló que, según vaya ganando experiencia, Vinícius irá puliendo ciertos detalles de su juego que pueden molestar a un rival.

"Es un jugador especial por cómo juega. A veces pude pasar que el rival se puede enfadar. Siempre intenta regatear, no cambia si el equipo gana o pierde. A veces entiendo que el rival cuando intenta regates si va perdiendo, se puede enfadar más de lo normal. Son cosas que pasan en el fútbol. Con experiencia tendrá que aprender", sentenció.

El Madrid se impuso contundentemente 4-1 este domingo frente al Mallorca en la quinta jornada del fútbol español y sigue con puntaje perfecto en el inicio de la temporada 2022/23.