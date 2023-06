Carlo Ancelotti sobre Karim Benzema: "Entrené a uno de los mejores delanteros del mundo"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, desveló que se enteró en la mañana de este domingo de la decisión tomada por Karim Benzema de abandonar el club 'merengue', aseguró que el francés se ha ganado el derecho a elegir y le dedicó elogios al asegurar que ha logrado "algo legendario" e "inolvidable" para el madridismo.

"Tengo la conciencia de haber entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo, de los mejores delanteros. Un futbolista completo, una persona muy amable, humilde, serio. No podemos estar contentos por su despedida, pero tenemos que respetar su decisión. Se ha ganado el derecho de elegir lo que quiere hacer. Le agradecemos lo que ha sido capaz de hacer en este club, algo legendario, inolvidable, que queda para siempre en la historia del Real Madrid", aseguró en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti no ocultó su sorpresa cuando pensaba que Benzema seguiría la próxima temporada en el Real Madrid y que para su adiós quedaba un año.

"Nos ha sorprendido a todos, pero hay que entenderlo. Lo ha pensado bien. Su decisión es parte del proceso de una transición que el Real Madrid ha iniciado hace años. Tenemos tiempo para pensar bien lo que queremos hacer, convencido de que va a ser una plantilla competitiva el próximo año", dijo el estratega italiano.

"Ha sido una decisión de última hora. El sábado entrenó normalmente, esta mañana ha comunicado las decisiones que ha tomado y lo hemos entendido. He hablado con él y me ha dicho que se despedía, que era una decisión que había tomado y nada más. Le he mostrado respeto por su decisión y agradecimiento por lo que ha hecho conmigo en cuatro años", añadió Ancelotti.

Para Ancelotti, el público del Santiago Bernabéu despidió a Karim "como una gran leyenda" pese a que al jugador "no le gusta la luz" porque "es muy tímido".

Otras declaraciones de Carlo Ancelotti:

"Es bastante evidente que hoy (domingo) se despiden cuatro delanteros, tenemos que meter mano ahí y lo vamos a hacer, pero sin prisa porque tenemos tiempo para hacerlo con calma", explicó el italiano.

"Lo que buscamos es un delantero que marque goles, que se pueda asociar bien con los otros, lo que es un perfil de un delantero teniendo en cuenta que tenemos dos jóvenes delante que empiezan a tener más protagonismo, Vinícius desde el año pasado, Rodrygo ha progresado mucho más este año", afirmó el italiano.

"La temporada ha sido buena y estoy convencido de que el próximo año va a ser mejor", añadió el técnico del Real Madrid, quien, no obstante, prefirió no hablar de posibles fichajes.