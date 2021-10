Carlo Ancelotti: "Solo es cuestión de tiempo para que Kylian Mbappé pueda disfrutar con Real Madrid"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se refirió a las palabras del francés Karim Benzema, en una entrevista con L'Équipe en las que aseguró que el fichaje de su compatriota Kylian Mbappé por el conjunto blanco “es cuestión de tiempo” con una sonrisa inicial que siguió de un “que disfrute, el Real Madrid es el club más grande”.

“(Ríe) Que disfrute Mbappé porque el Real Madrid es el club más grande del fútbol”, dijo el técnico al ser preguntado en sala de prensa.

Ancelotti contestó a todos los temas de actualidad en el Real Madrid más allá del partido de este domingo contra el Espanyol, como las palabras de José María Gutiérrez ‘Guti’ en las que se mostró partidario de entrenar al Barcelona en el futuro a pesar de haber jugado 24 temporadas, incluyendo su etapa en la cantera, con la camiseta blanca.

“Uff... Con todo el respeto a un gran club como el Barcelona, no puedo ir contra mi historia. He entrenado al Real Madrid, soy entrenador del Real Madrid y no puedo ir en contra de esto”, declaró.

El técnico italiano analizó el estado actual del belga Eden Hazard, quien sigue dando pasos para recuperar su mejor estado de forma que, por las lesiones y falta de continuidad, no ha mostrado en el Real Madrid desde su fichaje en verano de 2019.

“En este momento está bien, le falta un poco de continuidad en el partido. Algunas cosas las está haciendo como antes como el uno contra uno y el desborde. Chutó dos o tres veces contra el Sheriff. Necesita más protagonismo en el partido para mostrar la calidad que tiene, que es mucha”, comentó.

Ancelotti ensalzó la actitud del último fichaje del Real Madrid, el francés Eduardo Camavinga, quien sí ha entrado con buen pie en el equipo, aunque le puso deberes: “Se ha incorporado muy bien porque tiene una buena personalidad, calidad… tiene que mejorar porque todavía en el posicionamiento tiene que hacerlo mejor; pero es muy joven. Ha puesto mucha energía en el equipo y esto es bueno”, aseguró.

Por último, desveló que espera contar con el galo Ferland Mendy, el español Dani Carvajal y el brasileño Marcelo en el primer partido después del parón de selecciones que será, si se confirma el aplazamiento de la visita del Athletic Club al Santiago Bernabéu el fin de semana del 16 y 17 de octubre, para la visita al Shakhtar Donetsk ucraniano el 19 de ese mismo mes.

“Mendy está bastante bien. No le hemos subido mucho las cargas de trabajo porque queremos aprovechar el balón para meterlo en una condición óptima para jugar; creo que podrá jugar en el primer partido después del parón, como Marcelo y Carvajal”, desveló.