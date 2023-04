Carlo Ancelotti: “Veo al equipo bien, aunque a veces hay momentos que no entiendes”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, insistió en su crítica al nivel defensivo de su equipo contra el Girona (4-2) el pasado martes y lo calificó como uno de esos "momentos que no entiendes" a la vez que se mostró tranquilo de que se trata de algo puntual, que ve a su equipo "bien" y con la ilusión de revivir lo "inolvidable" que vivieron la pasada temporada.

"Soy de naturaleza optimista. Veo al equipo bien, con buen ambiente. A veces hay momentos que no entiendes, como el partido contra el Girona, pero tenemos que seguir con confianza. Veo al equipo bien, esperando todos los partidos con la máxima ilusión posible. Queremos repetir lo que logramos el año pasado porque fue algo inolvidable y esto es una gran motivación", dijo en rueda de prensa.

"El análisis postpartido con los jugadores ha salido que el aspecto defensivo no ha salido bien y tenemos que enfocarnos en esto. Creo que lo han entendido y mañana van a actuar de manera diferente al partido contra el Girona", comentó.

"No es un problema de meter la pierna, a veces es un problema de concentración. Es bastante normal que no siempre puedas estar a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es un aspecto de concentración y focalizarse cuando no tienes el balón, y a veces no somos capaces de tenerla en todos los partidos. Es normal, porque es un calendario exigente, como dije la última vez", declaró.

Publicidad

"Somos humanos y me pasa a mí también. Yo no soy capaz de preparar los partidos de la misma manera. Hay partidos en los que tienes más dificultad para plantear la estrategia y pasa en el trabajo de todos", completó.

Un Ancelotti que destacó la dificultad del partido del sábado contra el Almería.

"Son equipos que están luchando por algo importante. Es un partido que exige mucho y para nosotros mucho más porque la ultima versión nuestra no ha sido buena. Tenemos la oportunidad de volver a mostrar nuestra mejor versión en el partido de mañana", aseguró.

Publicidad

El técnico italiano reconoció que no han rendido igual en Liga que en el resto de competiciones, aunque no quiere centrarse en el pasado.

"Se podría haber hecho mejor en la Liga, porque no tuvimos continuidad ni fuimos contundentes como en la Copa ni en la 'Champions', pero no es momento de mirar atrás y sí adelante, porque nos queda mucho en juego en todos los partidos", dijo.

Por otro lado, Ancelotti insistió al ser preguntado sobre su futuro, con los rumores que le colocan como candidato a ser seleccionador de Brasil, que tiene claro dónde estará la próxima temporada.

"Mi futuro está escrito. Hasta 2024 está escrito; después, no lo sé", comentó en referencia al contrato que le une con el Real Madrid.