Carlo Ancelotti y el importante consejo a Endrick, en su visita por la sede del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aconsejó al delantero brasileño Endrick, jugador fichado por el equipo blanco para la próxima temporada, que "disfrute del momento", tras haberse conocido en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Endrick visitó la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez para conocer las que serán sus instalaciones desde el 1 de julio, donde se ejercitará a diario, y tuvo un encuentro con Carlo Ancelotti antes de saludar a los futbolistas.

"El consejo que le doy es que disfrute del momento que está pasando. Está progresando muy bien y estamos encantados de que pueda ser nuestro jugador desde julio", dijo en rueda de prensa el técnico madridista.

"Que disfrute de este momento, nos está visitando, verá nuestro partido en el Bernabéu. Hoy hemos estado hablando un rato con él pero tenemos que esperar a julio", añadió.

Descartada su incorporación en el mercado invernal, Ancelotti confía en poder ser el primer entrenador que tenga Endrick en España.

"Está aprendiendo español, es un chico que está encantado de lo que ha sido capaz de lograr. Ha trabajado muy bien en su equipo, ha ganado títulos. Está disfrutando del momento, muy centrado en lo que tiene que hacer con el equipo nacional olímpico. Nosotros lo esperamos en julio".

Alta es la expectativa en el entorno de la 'canarinha' por la llegada del estratega italiano al banquillo de la Selección de Brasil.