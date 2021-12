Carlo Ancelotti y las aspiraciones de Real Madrid: "Somos los favoritos para ganar la liga"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitió que tras vencer el derbi ante el Atlético de Madrid y aumentar la distancia a trece puntos, son "favoritos claros" para ganar LaLiga Santander.

"No creo que sea efecto Ancelotti, tengo un equipo que me deja tranquilo por lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo. Es un equipo, no solo jugadores con gran calidad, y esa es la diferencia", dijo en rueda de prensa.

"Somos favoritos claros porque lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero estamos centrados en los próximos partidos porque un bajón mental nos puede costar caro. Esta es la única manera para acercarnos a ganar", añadió.

El técnico madridista resaltó por encima de todo de la buena labor defensiva de su equipo, que dejó su portería a cero por cuarto partido consecutivo.

"Del equipo me gusta mucho el aspecto defensivo, es el que más hemos mejorado desde el principio de temporada. Somos más solidos, aunque la presión no es demasiado arriba pero con un bloque más bajo utilizamos los delanteros para la contra", analizó.

Y se rindió al croata Luka Modric. "Le he felicitado porque ha hecho un partido increíble, un partido espectacular con y sin balón, con personalidad, extraordinario". Antes de valorar al brasileño Vinícius, que dio las dos asistencias de los goles.

"Está mejorando él mismo, no le hablo mucho porque no tengo mucho que decirle, siempre le pido que sea efectivo, que no regatee por regatear, si lo hace que piense que es justo, hacer algo por ayudar al equipo. Hoy no superó en el uno contra uno a Marcos Llorente pero dio dos asistencias que nos ayudaron a ganar el partido".