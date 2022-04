Carlo Ancelotti y su salida del Everton: “Real Madrid es el único club al que no podía decir no”

Carlo Ancelotti mostró máximo respeto por el Chelsea antes de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que encara con dos tantos de ventaja de la ida, feliz por el momento que vive en su segunda etapa en el Real Madrid, club al que dijo era el único que no podía decir que no a su llamada, cuando entrenaba al Everton.

"Va a ser un partido difícil, como siempre es un cuarto de final de Champions haya pasado lo que haya pasado en la ida. Tenemos que salir a jugar un partido completo, sabiendo que hay que sufrir, luchar y competir, estar en el partido los 90 minutos. Tenemos que plantear el mismo partido que la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria", dijo en rueda de prensa.

Reflexionando antes de una cita tan importante por el cambio de vida respecto hace un año, Ancelotti mostró su deseo de seguir mucho tiempo al mando de la primera plantilla de un club al que no podía dar una negativa como respuesta cuando le llamó para regresar.

"Con el Everton me encontré muy bien, la relación fue muy buena. Llegó la llamada del Real Madrid, puedo entender que alguien se enfadase, pero era realmente difícil decir no. Era el único club que si me llamaba no podía decir que no. A todos los otros les habría dicho que me quedaba feliz en el Everton", confesó.

"Ojalá siga pero realmente no pienso en eso. Mi contrato es muy largo, pero si el club es feliz yo sigo feliz; si el club no lo es, agradezco el tiempo que he pasado en el Real Madrid. Tengo confianza de que el final de temporada va a salir bien y podré seguir feliz", añadió.