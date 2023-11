Carlo Ancelotti y sus sorprendentes declaraciones tras el empate del Real Madrid con Rayo Vallecano

Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid, defendió que su equipo realizó un buen partido pese al empate sin goles contra el Rayo en el Santiago Bernabéu , aseguró que sólo les "faltó gol" y pese a dejar escapar dos puntos y el liderato de LaLiga, confesó que puede "estar contento cuando no se gana" por la imagen dejada.

"Si evaluamos sólo el resultado, es un toque de atención, pero creo que no puedo evaluar un partido solo por el resultado. Estamos tristes cuando se empata o pierde, también cuando ganamos sin jugar bien. También puedo estar contento cuando no se gana. El equipo ha dado la cara y para mí es suficiente", defendió en rueda de prensa.

"El partido ha sido bien jugado, con actitud y energía, con ocasiones creadas. Nos ha faltado acierto. Estamos dolidos por el resultado, pero el partido ha sido bueno en mi opinión. Hemos tirado 22 veces a portería y cero en contra. Hemos vigilado bien la contra, hemos sido agresivos. He visto bien al equipo pero a veces puede pasar que no eres capaz de meter goles", añadió mostrando sus sensaciones tras el empate.

Carlo Ancelotti junto a Vinicius Jr Foto: AFP

Descartó el técnico italiano que su equipo haya pagado el cansancio y que sufra una dependencia goleadora de Jude Bellingham.

"No tengo esa sensación porque tenemos muchos recursos. Hoy (domingo) Bellingham no ha estado en situaciones de gol, pero hemos creado con Valverde, Vinícius, Joselu y Rodrygo. Nos ha faltado acierto", reconoció el italiano.

Ancelotti explicó la sustitución de Luka Modric y el cambio de sistema con un regreso al 4-3-3 buscando el gol que no llegó. "Hice el cambio para dar amplitud al campo y meter a Rodrygo por fuera. Hemos metido 4-3-3 pero Modric ha jugado un partido muy completo pero hemos pensado cambiarlo para meter energía. No lo merecía porque el partido ha sido bueno".

Tras ganar en el clásico llegó el pinchazo en el Santiago Bernabéu. Si Ancelotti tuviese que elegir el partido a ganar, lo tiene claro. "Un empate en el clásico y haber ganado hoy (domingo) no cambiaba nada. Si teníamos que ganar un partido entre los dos, mejor ganar al Barcelona".

"Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. A veces ganas sin merecerlo y otros días no lo haces mereciéndolo. Hoy hemos merecido ganar. En la tabla estamos muy bien, en la Champions también. No hay drama. Tenemos confianza en hacer las cosas bien como hoy porque no lo hemos hecho mal", sentenció.