Casemiro, de carne y hueso: "No pienso en ganar la Liga, pienso en ganar al coronavirus"

El centrocampista del Real Madrid afirmó este viernes que en estos momentos no piensa en quedar primero en la Liga porque la prioridad ahora es superar la crissi del COVID-19.

El medio internacional del conjunto blanco sorprendió a través de una vídeo llamada a los niños y niñas atendidos por "Save the Children" durante el confinamiento y respondió a las cuestiones planteadas por éstos a modo de rueda de prensa infantil.

"¿Queremos ganar LaLiga? Sin duda queremos ganar LaLiga y queremos ganar la Champions. Pero yo no estoy pensando en ganar LaLiga, estoy pensando en ganar la pelea contra el coronavirus. Yo creo que si cada uno hace su parte eso es lo más importante", dijo el jugador del Real Madrid cuando fue cuestionado por si desea ganar el título.

"El primer partido es contra el coronavirus. Es un momento delicado para todo el mundo. El momento es ganar el partido contra el coronavirus", apuntó.

Para el jugador del conjunto blanco, la sociedad vive momentos "difíciles y complicados" y manifestó estar triste por la situación que vive mucha gente.

"Tenemos que hacer nuestra parte, quedarse en casa. Es un momento complicado y delicado. Cada uno tiene que hacer lo suyo, ayudar y seguir las normas", añadió.

Casemiro también narró a los más pequeños cómo fue su infancia para intentar mostrarles el camino para superar situaciones difíciles como el confinamiento obligado por el coronavirus.

"Mi infancia fue complicada y humilde. Muchas veces no tenía nada para comer, no tenía forma de ir a entrenar e iba andando siete o diez kilómetros", contó.

Además, habló sobre Zinedine Zidane y reconoció que se fijo en el técnico francés cuando era pequeño: "Si no fuera jugador de fútbol estaría trabajando en el mundo del deporte. Me encanta hacer deporte. Siempre tuve un ídolo que es Zidane. Y es mi entrenador. Siempre me encantó de jugador. Era un placer verle jugar. Mi gran inspiración fue él".

Por último, explicó que cuando acaba un partido y se tumba en la cama, siempre está "tranquilo" porque ha hecho todo lo posible por firmar una buena actuación.

"Muchas veces se pierde o se gana. Pero duermo tranquilo porque he dado el máximo. En otros aspectos de la vida hay que hacerlo siempre, dar el máximo", manifestó.

Casemiro quiso colaborar con "Save the Children", que desde el comienzo de la crisis del coronavirus ha adaptado sus programas a esta situación excepcional y atiende a 2.000 familias vulnerables a través de su intervención de emergencia 'A tu lado', un proyecto social enfocado a dar apoyo económico, educativo y psicológico a los hogares con niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión.