Casemiro: "Mbappé es un jugador de mucha calidad, pero aún no está en el Real Madrid"

El centrocampista brasileño Casemiro aseguró que el delantero francés Kylian Mbappé, por el que negocia el Real Madrid, "es un jugador de mucha calidad", pero prefirió no hablar de un futbolista que aún sigue perteneciendo al PSG.

"No hay que hablar de un jugador que no está aquí como nosotros, es un jugador de mucha calidad pero no es del Real Madrid, dijo.

Casemiro destacó la importancia del triunfo en el Benito Villamarín que da el liderato provisional a su equipo. "Siempre que jugamos aquí es un partido muy complicado en el que tienes que dar todo. La clave ha sido el trabajo de todos. Ha sido fenomenal".

"Los primeros minutos empezamos bien, tuvimos la oportunidad de Karim, después ellos controlaron el partido pero sin peligro, lejos de nuestra portería. El Betis tiene jugadores de mucha calidad como Fekir y Canales que te lo ponen complicado. Tenemos que seguir", aseguró en Movistar+.

La imagen del partido la protagonizó Casemiro, cuando al lanzarse para cortar un balón derribó al colegiado del encuentro. "Iba a robar el balón y él estaba mal posicionado, le pedí perdón porque fue sin querer", dijo.

Elogió la imaginación y calidad de Karim Benzema, que asistió a Dani Carvajal en el tanto que dio el triunfo al Real Madrid. "Es una asistencia a modo Karim, estamos acostumbrados, no es nada anormal para nosotros porque sabemos de su calidad y Cavajal muy bien donde ha colocado el balón".

Por último, resaltó la importancia de vencer en un estadio donde el Betis no cede muchos puntos. "Todavía queda muchísimo, estamos trabajando bien. Es el camino para ganar títulos. A final de temporada al Betis no le quitarán muchos equipos puntos en su estadio".