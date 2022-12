Casemiro sobre 'Fede' Valverde: “Tiene las características para ser uno de los mejores del mundo”

La temporada del ‘charrúa’ no pasa inadvertida. Se hizo con un lugar en el once titular del Real Madrid y se convirtió uno de los favoritos de la afición ‘vikinga’.

El centrocampista brasileño del Real Madrid Casemiro aseguró que "sería un pecado" que su compañero el uruguayo Federico Valverde jugara en posición de '5' dentro del campo, pues según sus virtudes y despliegue físico tiene las características para ser uno de los mejores '8' del mundo.

Publicidad

Casemiro se refirió a su compañero Valverde como un jugador "tranquilo", importante para el Real Madrid, tácticamente "muy bueno" y con quien tiene la fortuna de sentarse a su lado en el vestuario para hablar de fútbol, según recoge en una entrevista la revista Libero.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

"Creo que sería un pecado que Valverde juegue de '5', es un jugador que tiene ese golpeo de balón y un despliegue físico dentro del campo de área a área increíble, es más un '8', no digo que no pueda jugar ahí porque tiene calidad para jugar en el medio y en todo lado", afirmó Casemiro.

El brasileño cree que la "virtud" del uruguayo, quien está teniendo la mejor temporada de su carrera y se ha ganado un puesto en el once de Zinedine Zidane, está en la posición "de un '8'", pues es capaz de "llegar a área y con un despliegue para volver y recomponer".

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado, número uno para conectarse en varias posiciones en Juventus

"Tácticamente es muy bueno, entonces creo que es más un '8' que un '5' o un '6'", sentenció.

Publicidad

Casemiro afirmó haberse equivocado al afirmar que en dos años Valverde sería uno de los mejores '8' del mundo, pues según la temporada que está haciendo "está adelantando el proceso".

Messi: "Hubo clubes dispuestos a pagar la cláusula, pero nunca se me ocurrió irme de Barcelona"

"Yo he dicho que en dos años Valverde sería de los mejores ocho del mundo, pero creo que me he equivocado porque está adelantando el proceso. Está siendo un jugador importantísimo para nosotros, y está creciendo cada día que pasa, cada partido está creciendo más entonces creo que está haciendo un trabajo fenomenal"

Casemiro aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad al ex Peñarol, asegurando que él también tuvo 21 años, por lo que "sabe" lo que puede estar "pasando por su cabeza" y mucha presión sobre él no vendría bien.

Publicidad

¡Llegó Gente con Cancha, de GolCaracol.com! Cuando es fútbol es amor y pura pasión

Finalmente, el ex Sao Paulo se refirió a Valverde como un jugador tranquilo, del que destaca su personalidad y la forma en la que afronta la buena temporada.

Publicidad

"Lo que más me gusta de él es que es una persona que le gusta escuchar, muy tranquilo, hizo todos esos partidos tan buenos y demostró a la gente que es una persona importante para el Real Madrid y sigue muy tranquilo".