Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Celta de Vigo sabe que no será un partido sencillo contra el Atlético de Madrid, quien viene en una racha positiva desde el clásico español contra el Real Madrid. Situación que inquieta un poco a los dirigidos por Rafa Benítez. Las acciones en el estadio de Balaídos empezarán desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, Atlético de Madrid no se cambia por nadie. El equipo del 'Cholo Simeone' ha acumulado más de cuatro partidos sin conocer la derrota, contando el partido por la Champions League. Situación que motiva a los 'colchoneros' a seguir por la senda de la victoria que los acerque a aún más a las primeras posiciones del fútbol español.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El compromiso por la décima jornada de la Liga de España entre Celta de Vigo contra Atlético de Madrid se podrá ver EN VIVO desde las 2:00 p.m., por ESPN y STAR+, donde los aficionados verán un duelo entre dos equipos que dejarán todo en cancha para entregar una buena presentación.

Publicidad

¿Cómo llega Celta de Vigo?

El equipo español no pasa sus mejores momentos en la Liga de España, pues en el rentado local se encuentra en la posición 18 con 6 puntos. Hecho que no tiene con tranquilidad a los hinchas del conjunto, ya que de no mejorar su rendimiento en la competencia, se complicaría aún más de cara a sus aspiraciones de seguir en la primera división de la Liga de España. En su último partido, Celta de Vigo empató 2-2 contra el Getafe.

Rendimiento del Atlético de Madrid

Publicidad

El conjunto 'colchonero' ha mejorado considerablemente su actuación en la Liga de España, pues atrás quedaron las dudas sobre el rendimiento del equipo español que ha principio de la temporada, los aficionados argumentaban que el club no se veía tan 'compacto'. No obstante, ahora, Atlético de Madrid se encuentra en la cuarta casilla del rentado local, a 5 unidades del líder Real Madrid.