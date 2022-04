Celta de Vigo vs. Real Madrid: a qué hora y dónde ver el partido de la Liga de España

El Real Madrid debe responder en Balaídos al duro golpe encajado en el clásico, con la goleada recibida en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, reaccionar con rapidez e impedir la resurrección de una Liga que tenía encarrilada, para lo que tendrá que superar en un estadio al que tiene tomada la medida como Balaídos, a un Celta de Vigo que no pierde de local desde el 5 de diciembre.

El duelo de Balaídos se ha convertido en prueba de fuego para el Real Madrid tras la dolorosa derrota ante el Barcelona (0-4). Evitar que siga creciendo la esperanza culé de pelear por el título y que el Sevilla pueda ver renacidas sus opciones, pasan por vencer a un rival como el Celta al que le tiene tomada la medida. En sus quince últimos enfrentamientos ligueros, trece triunfos madridistas y dos empates.

Desde 2014 no cae en Balaídos, curiosamente con Carlo Ancelotti al mando. Precisamente la presencia de 'Carletto' en el banquillo es la gran duda por despejar. Tras dar positivo en coronavirus no ha podido preparar la cita con sus jugadores ni formar parte de la expedición. El club blanco espera que el sábado de negativo para poder estar en Vigo. Si no es así, será su hijo y mano derecha desde su regreso, Davide, el que tome el mando.

Juntos deben decidir los minutos en la reaparición de dos jugadores que añoró en el clásico, los franceses Ferland Mendy y Karim Benzema. Los últimos encuentros del Real Madrid sin su referente goleador los ha acusado. Ambos están en condiciones para reaparecer pero la cercanía de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que enfrentan al Real Madrid ante su último verdugo, el Chelsea, invita a medir al máximo minutos.

