Celta vs. Real Madrid se aplazaría por los daños que sufrió el estadio de Balaídos

El juego de la fecha 21 de la Liga de España no se podría jugar, tras un duro temporal de agua y viento en Galicia, que afectó la estructura del escenario deportivo.

"Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", explicó Abel Caballero en la radio española Cadena SER.

A pesar de estas declaraciones, la Liga no ha hecho oficial la suspensión, tampoco el Celta ni el Real Madrid.

"El Celta está esperando la confirmación de la suspensión del partido del domingo", señaló el club en la red social Twitter.

El partido Deportivo-Betis, que el viernes tenía que abrir la 21ª jornada, fue aplazado a una fecha posterior debido a las ráfagas de viento que han dañado las cubiertas del estadio Riazor, en La Coruña, también en Galicia.

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) emitió una alerta por temporal en el litoral gallego (noroeste del país), con ráfagas que podían alcanzar los 140 km/h en ciertas zonas.

Líder del campeonato español, el Real Madrid tiene ya un partido aplazado, que disputará en febrero frente a Valencia, debido a su participación en el Mundial de Clubes, que ganó en diciembre en Japón.

Como dice @garridocarrusel problema Balaídos es que la cubierta está suelta y puede caer en cualquier lado



AHORA MISMO vía @PaulitaMontes7 pic.twitter.com/0dObANaw9K — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 4, 2017