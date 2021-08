¿Cómo fue el último año de Lionel Messi en el Barcelona? Del burofax al adiós definitivo

Desde que hace un año Leo Messi envió un burofax a la directiva en el que pedía abandonar el Barcelona, su continuidad en el equipo azulgrana ha estado en duda y su posible renovación o salida ha marcado la actualidad del club, fuera y dentro del campo, hasta que este jueves se confirmó su salida del conjunto catalán.

Estos son los hechos más relevantes en relación con el astro argentino y su club ocurridos en los últimos doce meses:

25 agosto 2020.- Messi envía un burofax al Barcelona en el que solicita la carta de libertad para poder firmar por otro club. El futbolista alega que en su contrato hay una cláusula que le permite irse libre al acabar la temporada. El club señala que esa disposición debía ejecutarse antes del 10 de junio y que, al no hacerlo, su contrato quedaba automáticamente renovado por un año. Sin embargo, el jugador y sus abogados opinan que al concluir la temporada más tarde debido a la pandemia -finalizó el 19 de julio-, el plazo debía ampliarse.

27 agosto 2020.- El presidente del Barca, Josep Maria Bartomeu, dice a su entorno, según pudo confirmar EFE, que está dispuesto a dar un paso al lado si él era el problema para que Messi siguiera.

30 agosto 2020.- Messi no se presenta a las pruebas PCR que pasan los jugadores antes del primer entrenamiento del curso, al que tampoco acudió un día después.

4 septiembre 2020.- Tras una reunión entre Jorge Messi, padre y representante del futbolista, y Josep María Bartomeu, el astro argentino anuncia que continuará una temporada más en el Barca.

En una entrevista con el digital "Goal.com" el futbolista afirma que nunca iría a juicio contra el Barcelona, asegura que lleva todo el año diciéndole al presidente que se quiere ir y arremete contra la gestión del club: "No hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", señala.

7 septiembre 2020.- Messi vuelve a los entrenamientos.

30 septiembre 2020.- En unas declaraciones al diario "Sport" Messi asegura que si cometió errores "fueron sólo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona".

7 octubre.- Los impulsores de una moción de censura contra el Bartomeu y su junta directiva consiguen 16.521 firmas válidas, suficientes para llevarla adelante.

27 octubre 2020.- Dimiten Josep Maria Bartomeu y toda su junta directiva y el club queda en manos de una junta gestora que convocará elecciones antes de tres meses.

24 diciembre 2020.- -El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta asegura que él, a diferencia de los otros aspirantes, cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerle de su continuidad en el club azulgrana.

27 diciembre 2020.- Messi, en una entrevista concedida a Jordi Evole ("La Sexta") afirma: "No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera" (...) "el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes".

1 enero 2021.- Desde este día, seis meses antes de que expire su contrato, Messi puede negociar su futuro con otros clubes.

31 enero 2021.- El diario "El Mundo" publica el contrato de Leo Messi con el Barcelona y desvela que desde 2017 ha cobrado 511 millones de euros. Al día siguiente, los candidatos a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta y Víctor Font aseguran que el futbolista "genera más de lo que cobra".

1 marzo 2021.- Los Mossos d'Esquadra detienen al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrer, en relación con las investigaciones del llamado "Barcagate". Los dos quedan en libertad al día siguiente.

7 marzo 2021.- Messi vota en las elecciones a la presidencia del Barcelona, en las que Joan Laporta, que fue presidente entre 2003 y 2010, logra una amplia victoria sobre Víctor Font y Toni Freixa. Al día siguiente Laporta asegura que Messi le felicitó por el triunfo y que pronto tendrán una conversación tranquila.

17 abril 2021.- El Barcelona gana la final de la Copa del Rey al derrotar al Athletic de Bilbao por 4-0. Es el último título con el Barca de Messi, que fue elegido mejor jugador de la final.

28 mayo 2021.- Joan Laporta afirma que el nuevo contrato del futbolista argentino "va bien, pero no está hecho aún", y se muestra "moderadamente optimista" sobre su continuidad.

21 junio 2020.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirma que "tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores" para que el Barcelona pueda inscribir a Messi.

30 junio 2021.- Expira el contrato de Messi mientras se mantienen las negociaciones entre el club y el futbolista.

11 julio 2021.- Messi gana la Copa América con la selección argentina.

12 julio 2021.- El presidente del Barcelona sostiene que la renovación de Leo Messi "progresa adecuadamente".

28 julio 2021.- El astro argentino llega a Barcelona, mientras el club trabaja en los despachos para encajar su contrato.

4 julio 2021.- -LaLiga anuncia un acuerdo con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, que teóricamente allana el camino del Barcelona para renovar a Messi, ya que aportará unos 250 millones de euros a las arcas azulgranas.

5 agosto 2021.- El Barcelona anuncia que Messi no renovará con el club azulgrana y atribuye a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.