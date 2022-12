Como Peter Parker: los memes que invadieron las redes por el nuevo peinado de Lionel Messi

El astro del Barcelona y la Selección Argentina sorprendió a todos sus seguidores cuando saltó a la cancha del Mallorca sin su barba y con un ‘look’ diferente, lo que generó burlas en Twitter.

Después de 98 días el Barcelona regresó a las canchas para enfrentar al Mallorca, en el reinicio de la LaLiga el sábado pasado. Sin embargo, a pesar de la abultada victoria ‘culé’, lo que dio de qué hablar en redes sociales fue el nuevo estilo de cabello con el que salió Lionel Messi.

Sin barba y peinado de lado, fue el ‘look’ con el que ‘Leo’ apareció de nuevo en las canchas y que parece le dieron resultado pues al final, dos asistencias y un gol fueron el aporte del argentino para la victoria 0-4.

"El peinado de Messi parece el de mi primito cuando lo llevaban a una comunión"; "Messi tiene el peinado que me hacia mi abuela a los seis cuando me quedaba a dormir en su casa y me llevaba a la escuela", fueron algunos de los comentarios en Twitter por el nuevo estilo de la estrella del Barcelona.

El curioso caso de Benjamin Messi. pic.twitter.com/1FRZAqxqSZ — Javi Fernandez 🎙 (@javifernandez) June 13, 2020

El peinado de Messi pic.twitter.com/dtKn0aouft — Camila 💚 (@camilitamacias) June 13, 2020

Muy bueno el peinado de Messi pic.twitter.com/XEepwIESR7 — nicolás (@eneorze) June 13, 2020