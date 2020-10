¿Conflicto en puerta en Real Madrid? Isco no se calló y mostró su descontento con Zinedine Zidane

No ha sido un inicio de temporada bueno para Isco en el Real Madrid . Tras la salida de James Rodríguez y Gareth Bale , se esperaba que el volante español tuviera mayor protagonismo pero lo cierto es que ha sucedido todo lo contrario y parece repetir la historia de sus ahora excompañeros con Zinedine Zidane .

El VAR sigue siendo polémica: ahora Juan Camilo Hernández se quejó de su uso en España

En lo corrido de la presente temporada, el jugador ha disputado apenas 148 minutos en cuatro partidos, únicamente dos de ellos como titular. Su estado físico tampoco lo ha ayudado a cambiar la situación y ha sido cuestionado fuertemente por ello por gran parte de la afición madridista.

Lo cierto es que la poca actividad que ha disfrutado lo tiene molesto y eso lo mostró el sábado durante el entretiempo del clásico español contra Barcelona. Las cámaras del programa 'El Partidazo', del canal 'Movistar+' captaron una conversación de Isco con sus compañeros en el banquillo como Marcelo y Luka Modric , en el que mostró su molestia con Zidane.

Como un padre a un hijo: los consejos de Ronald Koeman a Frenkie De Jong por vivir en Barcelona

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o 60 de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", apuntó el volante causando la risa inmediata de sus compañeros.