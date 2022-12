No, gracias.

Consejos de Iker Casillas al Real Madrid para detener a Lionel Messi El ahora arquero del Porto, ex merengue, aseguró que el crack del Barcelona es un jugador muy rápido y al que no hay dejarle espacios. El clásico será a las 7:00 a.m. de este sábado, en el Santiago Bernabéu.