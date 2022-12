“Coutinho puede aportarnos muchas cosas”, sentenció el técnico del Barcelona

Ernesto Valverde celebró este domingo la llegada a su equipo del brasileño Philippe Coutinho, cuyo fichaje se anunció el sábado, por 120 millones más 40 en bonificaciones para vencer por fin la resistencia del Liverpool en los últimos meses.

"Es un jugador que pienso que puede aportarnos muchas cosas, que se relaciona bien con el gol, que hace goles y que da asistencias. Sobre todo, en el plano ofensivo es un jugador que nos puede ayudar mucho en la construcción del juego", afirmó Valverde en la conferencia de prensa posterior a la victoria 3-0 del Barça contra el Levante.

"Puede jugar tanto en el interior o el exterior, tiene cierta versatilidad y esto lo podemos aprovechar. Desde luego, es un fichaje importante, del que se viene hablando desde hace tiempo, aunque yo siempre daba largas. Pero bueno, ya está aquí", añadió.

Valverde fue preguntado por qué posición reservará a Coutinho en el campo, teniendo en cuenta su versatilidad y la gran competencia que existe en la línea ofensiva del Barça.

"Vamos a esperar a verle entrenar por lo menos un día para poder hablar de todo eso. Es verdad que le vi en vídeos jugando en diversas posiciones, bien por la derecha, bien por la izquierda, bien por dentro o bien por fuera. Tanto con el Liverpool como con su selección. Vamos a esperar a que llegue y vamos a valorarlo. Desde luego, de portero no le veo", explicó a continuación terminando con una sonrisa.

Valverde confía en que Coutinho, que ya tuvo una breve experiencia de cinco meses en el pasado en la Liga española, con la camiseta del Espanyol, tenga una rápida adaptación.

"Esperemos que su adaptación sea rápida, pero de todas formas los grandes jugadores, los buenos jugadores, se adaptan rápido a este tipo de circunstancias", apuntó, considerando que el hecho de que ya conozca personalmente y haya jugado con varios integrantes del plantel azulgrana facilita la tarea al recién llegado.

Dembélé, "bien"

Coutinho tendrá un programa cargado el lunes, cuando está previsto que se someta al reconocimiento físico, antes de la firma del contrato y su presentación pública como nuevo jugador del Barça.

Valverde también habló en su intervención ante la prensa del francés Ousmane Dembélé, fichaje estrella de la pretemporada y que reapareció el miércoles en la Copa del Rey, después de haber permanecido de baja por lesión desde mediados de septiembre.

"Hoy era el primer partido después de la lesión en el que salía de titular. El otro día jugó un rato de delantero, en este caso le he puesto en una posición donde jugó al principio de la temporada. Creo que nos puede aportar cosas, también tiene que enfrentarse al ritmo de la competición, del choque, de la disputa, de saber que el rival está preparado para que no le pases. Es un proceso, pero le he visto bien", tranquilizó.

