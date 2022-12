“Cristiano es más egoísta que yo, pero eso es normal”: Karim Benzema

El delantero francés del Real Madrid, quien no atraviesa su mejor momento con el club ‘blanco’, habló para ‘Canal +’ acerca de su actualidad, el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y las críticas que recibe de los hinchas.

Sobre sus años en el club merengue dijo que “lo más difícil del Madrid es la presión, pero ya estoy acostumbrado. ¿Volver a Lyon? Allí hice una buena historia, pero estoy en el Madrid. No hay nada mejor”, expresó Benzema sobre su regreso a el club francés.

Publicidad

Lea también: "Mientras Deschamps sea el DT, no tendré oportunidad de volver a la selección": Benzema

“Nos llevamos bien con Cristiano, me gusta jugar con él, le gusta jugar al primer toque. Es más egoísta que yo, pero eso es normal, no me molesta, al final es bueno para el equipo”, mencionó el delantero francés acerca de su relación con el astro portugués y el estilo de juego que implementa.

Por último, habló sobre las críticas que los hinchas del Real Madrid hacen por su escasez de gol. “Las críticas son difíciles, especialmente en España, donde a veces no entiendes todo. Lo más difícil es cuando vienen de tus propios aficionados. Normalmente están ahí para animarte”, finalizó Karim Benzema.

Vea también: “Regresaré más fuerte que nunca”: Evra mientras arrastraba con un arnés una camioneta