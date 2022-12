Cristiano le habría pedido al Real Madrid ganar lo mismo de Messi y Neymar

Así lo reseña este miércoles la prensa española, que sitúa la renovación del jugador portugués como un tema de interés.

Este martes, Cristiano Ronaldo compareció ante la prensa por primera vez en la temporada. Lo hizo tras marcar dos goles en el triunfo del Real Madrid 1-3 sobre Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.

Publicidad

“Sobre mi renovación, estoy contento y las cosas acontecen de una manera natural. Estoy contento por mis compañeros. Es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo. Hago lo que más me gusta y estoy contento”, contestó al ser interrogado sobre su futuro en la casa blanca.

Lea también: “No acabó de la forma que hubiera querido” Diego Costa sobre salida del Chelsea

Sin embargo, este miércoles, el diario deportivo ‘Marca’ reseña que una de las condiciones del portugués sería estar al mismo nivel salarial de los jugadores que han movido el mercado de fichajes, como Neymar, Mbappé (ambos al PSG) o el propio Messi, quien estaría cercano a renovar con Barcelona.

“A Ronaldo le gustaría una mejora de contrato y situarse por encima o a la par de esos 25 millones de euros limpios que dicen ya está cobrando Leo Messi o los que va a percibir Neymar en el PSG. El propio portugués no se plantea una renovación de un contrato firmado el pasado mes de noviembre y que expira cuando en su pasaporte figuren 36 años. Sabe que el 30 de junio 2021, 12 años después de su llegada, podría ser un buen momento para terminar con su etapa vestido de blanco”, informa el rotativo.

Publicidad

Añade además que negociar con CR7 no está en la agenda inmediata del club. “Los dirigentes no se plantean mover ficha por el momento. Consideran que no es el instante de hacerlo. No toca. Ahora este tipo de negociaciones están centradas en otros jugadores, tal y como se está demostrando. El círculo todavía no se ha cerrado y quedan por desfilar por la sala de juntas Sergio Ramos, Asensio y Varane”.

Lea también: ¿El infierno de Estambul? Jugador abandonó el juego por el ruido del estadio