Cristiano Ronaldo recibió una camiseta por sus 400 goles con el Real Madrid

El jugador portugués fue homenajeado este miércoles por el equipo merengue, luego de su triplete contra el Atlético de Madrid, que lo llevó a alcanzar esa alta cifra.

Sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo fue la gran figura de la goleada 3-0 del Real Madrid en el juego de ida de las semifinales de Champions League. ‘CR7’, gracias a sus tres tantos, prácticamente definió la llave, que tendrá el partido de vuelta el miércoles de la próxima semana, en el estadio Vicente Calderón.

“Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también”, resaltó el portugués.

Sobre sus 400 goles con la camiseta merengue, Cristiano expresó: “es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta”.

Recordemos que Cristiano Ronaldo, de 32 años, llegó al Real Madrid para jugar la temporada 2009-2010, proveniente del Manchester United inglés.