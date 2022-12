Cristiano Ronaldo tendría dentro de sus planes irse al Manchester United, según la prensa española

El astro portugués podría volver a la Premier League, ya que “se siente engañado” debido a que Florentino Pérez le prometió una mejora en su contrato, que no ha llegado, afirmó el diario ‘As’ de España.

Cristiano Ronaldo, de regular temporada en La Liga, ahora tendría como prioridad volver al Manchester United, equipo actualmente dirigido por su extécnico José Mourinho.

Publicidad

Vea también: Dorlan Pabón, entre los cinco jugadores con más goles en la historia de Monterrey

El atacante de 32 años declaró en varias ocasiones post partido su deseo por continuar en el Real Madrid: “yo quiero seguir en el Madrid si es posible”, “si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club”, como un llamado a la renovación prometida por el presidente del equipo, Florentino Pérez. Palabras a las cuales nunca recibió respuesta.

Su continuidad también se pone en duda debido a los recientes acercamientos del club ‘merengue’ con el PSG. El deseo de Florentino por fichar a Mbappé se dejó ver el semestre pasado.

Ahora suena con fuerza la intención de que Neymar se vista de blanco para la próxima temporada, algo que refuerza la idea de que Cristiano deje la casa blanca.

Publicidad