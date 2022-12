Críticas a Zinedine Zidane tras la dolorosa derrota frente a Barcelona

El técnico francés quedó en el 'ojo del huracán' y la prensa española ha hecho hincapié en las decisiones tomadas por el francés en el compromiso del domingo pasado.

Según el diario madrileño ‘Marca’, estos son los cuatro errores de Zidane que le costaron la derrota al Real Madrid:

Poner a Bale como titular: el futbolista galés, quien no jugó contra el Bayern Munich, no estaba en las mejores condiciones para disputar El Clásico. Sin embargo, Zidane lo puso en el once inicial y se vio forzado a sustituirlo al minuto 39 debido a una lesión.

La obsesión por alinear a la ‘BBC’: en los últimos encuentros ha quedado comprobado que la letal delantera de Real Madrid no pasa por su mejor momento y cuando los tres jugadores están en el campo, el equipo merengue es “menos solidario, menos equipo” y hay “sensación de egoísmo”.

Dejar a Isco y a Asencio en el banco: son dos de los futbolistas más en forma de la plantilla de Real Madrid y con ellos se puede jugar con una alineación de 4-4-2, pero Zidane, con la intención de jugar con la ‘BBC’, los dejó en el banquillo de suplentes.

‘Zizou’ no leyó bien el encuentro: pese a que Real Madrid estaba consiguiendo un buen resultado con el empate 2-2, en el minuto 91 los jugadores del equipo merengue estaban en territorio del Barcelona y Zidane no intentó salvar el empate, por lo que pagó caro con el gol de Messi que le dio la victoria al club azulgrana y dejó abierta la Liga de España.