Dani Carvajal: "Me encantaría jugar en la Premier League, no me quiero quedar con esa espina”

El lateral derecho del Real Madrid habló de Neymar, Cristiano Ronaldo, la actualidad del elenco español, de su anhelo de algún día jugar en la liga inglesa y de Luka Modric.

Dani Carvajal, uno de los referentes en la zona defensiva del Real Madrid, es uno de los jugadores más destacados en la consecución de los últimos títulos del equipo merengue, entre ellos, las tres Champions League consecutivas, conseguidas al mando de Zinedine Zidane.

El español, dio una entrevista a la revista ‘Líbero’ y mencionó varios temas que envuelven al equipo dirigido actualmente por Julen Lopetegui.

Carvajal recordó el paso de Neymar por la cantera del Real Madrid y dijo que "me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera. Nos dijeron que se iba a quedar y le hicimos una celebración".

Además, sobre la actualidad del elenco merengue, sin Cristiano Ronaldo mencionó que eso les permite "jugar más en equipo".

Sobre su futuro en el fútbol, Dani Carvajal reveló que "me encantaría jugar en la Premier League. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina", concluyó.

