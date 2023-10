David Villa, elogió a Jude Bellingham previo al clásico español: "Es un jugador con mucho talento"

El exdelantero del Barcelona FC , y aún máximo goleador de la historia de la selección española David Villa, destacó este jueves que actualmente el inglés "Jude Bellingham es el nombre propio dentro del Real Madrid”, y que quizás le hubiera gustado que se hubiera ido al "Barcelona, o al Valencia o al Atlético de Madrid".

"Es muy importante para la liga española el tenerle aquí, tener a un jugador con ese talento, con esa producción. La verdad es que, desde otra perspectiva, por mi pasado futbolístico en otros equipos, estamos disfrutando mucho del que pueda estar jugando aquí en nuestra liga", afirmó 'El Guaje'.

Al lado del luso Ricardo Carvalho, exdefensa del Real Madrid , en un acto de presentación del primer cromo de fútbol colaborativo entre dos jugadores rivales, el asturiano recordó los viejos tiempos y lo que el fútbol le ha dejado.

"Llevo toda la mañana con Ricardo. Él está muy orgulloso de haber jugado en el Real Madrid, igual que yo estoy orgulloso de haber jugado en el Barça y haber estado en los equipos que he estado. Trabajamos juntos toda la mañana de este jueves, en un ambiente fantástico y al final es lo que deja el deporte, y en este caso el fútbol. Amistades, compañerismo y competitividad cuando tienes que competir", recalcó.

De cara al clásico de este sábado, un partidos que Villa considera que es uno de los "momentos más mágicos y especiales" del fútbol y de la propia rivalidad, reiteró que "no hay favorito claro".

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid. Foto: AFP

"La competición hasta ahora ha demostrado que los dos están en un momento muy bueno, compartiendo la parte alta de LaLiga, así que no veo un favorito claro, creo que los dos llegan a un buen nivel para disfrutar del clásico. Obviamente, me gustaría que el ganador llevara la camiseta del Barça, y que el que decante el clásico sea un jugador del Barça", expresó.

No ocultando su pasión por los 'blaugranas' Villa, que atesora una Bota de Plata y un Balón de Bronce del Mundial 2010, aprovechó para hacer hincapié a las cualidades de los hombres de Xavi Hernández.

"Sabemos que todos tienen un buen nivel. Me gusta mucho Lamine, Fermín, pero yo tengo bastante predilección por Gavi, porque creo que es un jugador muy completo, en el que técnicamente es una maravilla verle jugar, que no tiene problema en ir al suelo ni en meter la cabeza en una jugada dividida. A nivel competitivo es una bestia, y me encantan este tipo de jugadores", manifestó Villa.

Asimismo, el exdelantero no quiso dejar pasar el traspaso del portugués João Félix al Barcelona. Una trayectoria inversa a la suya, que dejó en 2013 a los 'culés' para marcharse al Atlético de Madrid.

"João es un jugador con un talento enorme, que ha empezado muy bien la liga, después de todo lo que ha pasado ha ganado responsabilidad en el Barça. Creo que Xavi está optando por darle muchos minutos y él lo está reconociendo con trabajo y con el juego. Es un gran jugador y con una trayectoria todavía por delante enorme porque es muy joven", dijo.

Este sábado a las 9:15 de la mañana, hora de Colombia, se empezará a respirar en el estadio olímpico Lluis Companys el ambiente grandioso del clásico, y Villa desea que el arbitraje sea justo y que "cuando acabe el partido lo que se hable sea de fútbol y no de polémicas arbitrales o institucionales".

Joao Félix, figura del Barcelona en el debut de Champions League 2023/24. Foto: AFP.

¿Cómo van el Barcelona y el Real Madrid en la Liga de España?

Antes del clásico de este sábado, el elenco 'azulgrana' suma 24 puntos en la tabla general, una unidad menos que los 'merengues' que comparten el liderato con el sorprendente Girona.