De Lionel Messi a un jugador del Nàstic: "¿Qué hacés, boludo? Dejá de darme patadas"

La noticia del fin de semana en el fútbol español es que con escasos días de entrenamiento y luego de una larga novela en cuanto a su continuidad, Lionel Messi fue titular en el amistoso que enfrentó al Barcelona y al Nàstic, en duelo preparatorio a la nueva temporada de la Liga de España, que para el 'Culé', empezará en la tercera fecha por terminar el pasado curso recién en agosto por la Champions League.

Sin embargo, otro hecho que ha sido noticia en las últimas horas es algo un acontecimiento dentro del partido y que tiene que ver con el astro argentino. En charla con el programa español 'El Chiringuito', Javier Ribelles, jugador del Nàstic, reveló que tuvo un cruce con Messi por hacerle una férrea marca personal durante todo el encuentro.

"Yo tenía claro que no podía girar Messi, porque sino estás complicadísimo. En una de esas recibe de espaldas y le voy con todo. Dejó el balón, se dio vuelta y me dijo: '¿Qué hacés, boludo? Dejá de darme patadas', y yo me quedé sorprendido y le respondí que es el mejor y le tengo que dar patadas para que no gire", reveló el mediocampista.

"Lo vi como siempre en la tele, con ese rostro serio, como pensando en sus cosas, pero cada vez que cogía el balón cambiaba el ritmo y hacía prácticamente lo que quería", añadió el futbolista español de 28 años.

Además, Javier Ribelles afirmó que tenía pensado pedirle la camiseta a Messi al finalizar la primera mitad, pero dado a ese cruce de palabras cambió de idea "En el entretiempo le iba a pedir la camiseta pero estaba enfadado conmigo. Al final la cambié con Griezmann", apuntó.