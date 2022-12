“De no renovar con el Barcelona, hubiera dejado el fútbol"; Gerard Piqué

El catalán aseguró que el único equipo en el que quiere estar es el de su ciudad. Además, sostuvo su firme intención de ser algún día presidente de la institución ‘culé’.

El central internacional del Barcelona Gerard Piqué aseguró este lunes que de no haber renovado con el Barcelona tal vez habría dejado el fútbol, al tiempo que pareció menos contundente sobre su decisión de dejar la selección española después del Mundial de Rusia-2018.

"Con el Barça nos hemos entendido siempre y ha sido muy, muy fácil, si no hubiera firmado esta renovación quizás hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado", dijo Piqué en rueda de prensa.

"No tengo la motivación de vestir otra camiseta, ahora juego al fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más probable es que lo dejara", añadió el central azulgrana, que finalizará su nuevo contrato con 34 años.

El jugador y el presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, rubricaron este lunes el contrato, anunciado hace diez días, por el que Piqué amplía en tres años su actual contrato, que finalizaba en junio de 2019, aumentando en 300 millones de euros su cláusula de rescisión, hasta los 500 millones (611 millones de dólares).

"Estoy muy feliz. Hoy celebramos mi renovación, espero que no sea la última, pero eso se verá en el futuro", añadió el central, insistiendo en que "espero acabar aquí, no tengo ilusión de ir a ningún otro equipo, es el Barça o nada".

Su renovación se une a las de figuras claves del equipo, como el astro argentino Leo Messi, que el pasado 25 de noviembre amplió su contrato hasta 2021 o la del capitán Andrés Iniesta, que cerró en octubre de 2017 un contrato "de por vida" con el club azulgrana.

Sin embargo, consideró que estas ampliaciones no influyeron en su decisión de seguir en el Barça.

- Dejar la Selección -

"En este caso no creo que haya contado porque solo había una opción que era el Barça y hubiera renovado sí o sí", dijo Piqué, que nunca ha escondido su deseo de ser algún día presidente del club azulgrana.

"Si algún día fuera presidente del Barça, no sería un presidente al uso, sería un presidente bastante atípico, veremos, me tiene que motivar en su momento", relató.

Durante su intervención, el central aun manteniendo su decisión de dejar la selección española tras el Mundial de Rusia-2018, pareció dejar abierta una remota a posibilidad de seguir.

"Lo más normal es que la selección después del Mundial lo deje. Es una etapa espectacular, he vivido cosas únicas, he dicho repetidamente que es un orgullo vestir la camiseta de la selección cada vez que tengo oportunidad de hacerlo", afirmó, pareciendo mostrarse algo menos rotundo que en otras ocasiones.

"Hay etapas en la vida que, por un tema de motivación, un tema de que te quieres centrar quizás en otras cosas, que toca cerrarlas y cerrarlas muy bien, creo que irse después de este Mundial siendo un jugador muy importante es dejar el pabellón bien alto", aseguró.

"La selección siempre me ha dado muchísimo y yo siempre he intentado devolvérselo con trabajo, con sacrificio y he intentado ganar títulos", pero "lo más normal es que cuando acabe el Mundial lo deje", insistió.