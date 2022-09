Defensor de Mallorca acusó a Vinícius de usar "comodín de racismo cuando se le tilda de provocador"

El futbolista brasileño Vinicíus Júnior ha sido noticia en las últimas semanas en el fútbol de España y también mundial luego de precisar que ha sido víctima de actos racistas. Todo estos lamentables sucesos hacia el delantero del Real Madrid se dieron previo al derbi contra el Atlético, que terminó ganando el cuadro 'merengue' por 1-2 en el estadio Cívitas Metropolitano.

Además, el talentoso deportista de 22 años nacido en São Gonçalo, estado de Río de Janeiro, Brasil, ha sido eco por los bailes que protagoniza cada vez que festeja un gol con la casaca blanca.

"Dicen que la felicidad incomoda. La felicidad de un negro brasileño que triunfa en Europa molesta más", esas fueron las palabras de Vinícius en sus redes sociales, pero en las últimas horas volvió a estar la polémica y todo por unas fuertes declaraciones de Antonio Raíllo, futbolista de las filas del Real Mallorca.

"Vinícius comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", esas fueron las palabras que pronunció el defensor del cuadro mallorquín en una entrevista con 'Diario de Mallorca'.

Y es que recordemos que tanto el Mallorca como el Real Madrid se enfrentaron el pasado 11 de septiembre y el duelo los ganaron los 'merengues' por 4-1 en el Santiago Bernabéu.

Lo cierto es que Vinícus reiteró que sus bailes y festejos dentro de la cancha "no son solo mías. Son de Neymar, Pogba, Joao Félix. Son de los sambistas brasileños, de los cantantes de reggaetón y de los raperos americanos. Acéptelo, respételo o insulte. Los cobardes se inventan algún problema para atacarme".

El artillero de la selección de Brasil recibió el respaldo por parte de su equipo, Real Madrid, que rechazó toda clase de actos de racismo hacia una de sus estrellas. También se pronunciaron futbolistas como Neymar y varios miembros del 'team' de la 'canarinha', inclusive, el mítico 'O Rei', Pelé', también dejó unas palabras de apoyo hacia su compatriota.

Hasta un movimiento contra la Intolerancia presentó una denuncia en la Fiscalía de delitos de odio de Madrid por los mensajes racistas dirigidos hacia Vnícius Júnior.

"Ningún debate futbolístico, sea el que sea, sobre celebraciones en torno a un gol o cualquier otro, justifica la comisión de un conjunto de ilícitos que suponen discursos y delitos de odio racistas y xenófobos, en las redes, medios, aledaños o interior de un campo de juego. Estos hechos convierten a este jugador de fútbol en una víctima del racismo, la xenofobia y la intolerancia", afirmó este movimiento en su denuncia.