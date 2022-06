Definida fecha para el primer clásico entre Real Madrid y Barcelona de la temporada 2022/2023

El primer clásico de la temporada 2022-2023 entre Real Madrid y Barcelona se jugará en la novena jornada de Liga en el Santiago Bernabéu el 16 de octubre, según el calendario de la competición sorteado este jueves por la Federación Española de Fútbol (RFEF). El partido de vuelta será el 19 de marzo en el Camp Nou dentro de la vigésima sexta jornada.

Los derbis madrileños tendrán su primera cita en el estadio del Atlético de Madrid el 18 de septiembre, en la sexta jornada, y la vuelta en el Santiago Bernabéu se disputará en la número 23, el 26 de febrero.

La decimotercera jornada, el 6 de noviembre, acogerá el primer derbi sevillano con la visita del Sevilla al estadio Benito Villamarín, y la vuelta se resolverá en la antepenúltima jornada del campeonato (35) con el Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán el 21 de mayo.

La primera cita entre el Barcelona y el Espanyol se jugará en el Camp Nou dentro de la jornada 15 prevista para el último día de este año, el 31 de diciembre, y la visita del Barça al campo del Espanyol será en la jornada 34 el 14 de mayo.

Los derbis vascos entre la Real Sociedad y Athletic Club se abrirán en San Sebastián el 14 de enero del año próximo, dentro de la jornada 17, y la vuelta en San Mamés se jugará el 16 de abril, en la jornada 29.

Recordemos cómo se jugará la primera jornada de la Liga de España, que se jugará entre el 13 y 14 de agosto:

Athletic vs. Mallorca

Barcelona vs. Rayo Vallecano

Betis vs. Elche

Celta vs. Espanyol

Cádiz vs. Real Sociedad

Osasuna vs. Sevilla

Almería vs. Real Madrid

Getafe vs. Atlético de Madrid

Valladolid vs. Villarreal

Valencia vs. Girona.

¿Quién es el actual campeón de la Liga de España?

El Real Madrid es el actual monarca de la competción 'ibérica' y comenzará defendiendo el título frente al recién ascendido Almería en condición de visitante.