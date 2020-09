Zinedine Zidane 'le echó flores a un técnico sudamericano': elogios para el 'ingeniero'

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, elogió este viernes al técnico chileno del Betis Manuel Pellegrini, del que destacó su "experiencia" y "calidad", y se mostró convencido de que va a "aportar muchas cosas" al equipo verdiblanco.

Zidane considera que el cambio de cara del Betis se debe a la mano de Pellegrini, "porque tiene prácticamente la misma plantilla" que el pasado curso. El técnico madridista resaltó el mérito del chileno en la víspera del partido de Liga entre ambos equipos.

"Todos conocemos a Pellegrini, un entrenador de experiencia, y lo que puede aportar a su equipo. Es lo que está haciendo, preparándolos bien y el Betis siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad. Tiene un entrenador que le puede aportar muchas cosas", manifestó.

Los dos triunfos con los que el Betis ha iniciado el curso liguero son un aviso para un Real Madrid que perdió en el Benito Villamarín la pasada temporada. "Sabemos contra quién vamos a jugar. Es un buen equipo de esta liga y han empezado bien, pero eso no cambia nada en nosotros. Queremos hacer un buen partido y mejorar lo que hicimos en San Sebastián", manifestó el francés.

El Real Madrid comenzó la Liga sin marcar, ante la Real Sociedad, pero Zidane no coincide con los análisis de falta de gol de su equipo. "No veo ineficacia ahora porque sería la misma el año pasado y no fue así. Ganamos dos trofeos, Supercopa y Liga", apostilló.

"En la temporada hubo periodos menos eficaces, pero no me da miedo, hay que trabajar y mejorar. Seguiré asumiendo la responsabilidad como entrenador para encontrar soluciones y a los jugadores los entrenamos para que sean eficaces. No estoy de acuerdo en que no lo seamos. Lo importante es el equilibrio y estoy seguro de que vamos a hacer goles", defendió.

Una de las opciones que no ha empleado en casi ningún partido es la pareja ofensiva Karim Benzema-Luka Jovic. "Pueden jugar juntos", admitió. "Eso sí, la única cosa es que nosotros vamos a tener muchos partidos y muchas posibilidades de jugar de diferentes maneras", añadió.

"Cada partido es una historia y un rival, son partidos diferentes para elegir con los jugadores que tienes, pero nunca he pensado que Jovic no pueda jugar con Karim, nunca lo he dicho y puede pasar", aseguró.

El único jugador de campo nuevo que tiene para esta temporada es el noruego Martin Odegaard. Le dio la titularidad en San Sebastián ante la Real Sociedad y, aunque apunta a suplente frente al Real Betis, Zidane dejó claro que cuenta con él en varias demarcaciones.

"Lo conozco y es un jugador diferente que te puede aportar jugando más arriba y puede tener otro papel porque hay muchas posiciones donde puede jugar Martin. Tiene mucho recorrido y un físico muy bueno. Ya ha jugado un partido y cuento con él como con todos los jugadores de esta plantilla porque tenemos muchos partidos", señaló.

