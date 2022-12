Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , mantuvo hasta el final su objetivo de no desvelar sus intenciones para la próxima temporada hasta que no acabe la presente, aseguró que su foco está solo puesto en vencer al Villarreal en la última jornada liguera para intentar ser campeones y dejó un mensaje de agradecimiento a sus jugadores tras una difícil campaña.

"Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo siempre en cada partido. Les estaré siempre muy agradecido. Que piensen que tengo que seguir es muy bonito como entrenador", valoró en rueda de prensa.

Descartó Zidane que vaya a tener un encuentro con el presidente Florentino Pérez antes del último partido del curso y esquivó responder si tiene su decisión tomada. "Nada, es únicamente el partido de mañana", afirmó. "Lo importante no es lo que voy a hacer yo, es el equipo. Pienso solo en el partido y en los jugadores que van a jugar".

No desveló si su continuidad para cumplir el año de contrato que le resta depende de proclamarse campeón de Liga o no cumplir los objetivos en el que sería un año en blanco.

"Vamos a jugar mañana y lo importante es el partido, luego veremos, tenemos tiempo de hablar de eso pero ahora no es el momento de hacerlo. No es solo yo, depende de lo que va a hacer el club. Después de 37 jornadas no vamos a perder tiempo en hablar de lo que va a pasar el próximo año. Para nosotros únicamente es el partido de mañana", insistió.

Para llegar con opciones de ser campeón, dos puntos por debajo del Atlético de Madrid, el técnico madridista afirmó que han pasado "un camino duro" pero que están preparados para vivir "un día especial", con el único objetivo de apurar sus opciones ganando hasta el final. "Tras dificultades llegamos para darlo todo y vamos a jugar ante un equipo que lo está haciendo muy bien".

"Lo más importante no soy yo ni otra persona de aquí, es el equipo, el partido de mañana, lo que queremos conseguir. Es lo que nos anima aunque se digan muchas cosas. Nuestra concentración está en el partido de mañana porque con todo lo que ha pasado este año, vamos a hacer 90 minutos de un nivel muy alto para intentar conseguir la Liga", valoró.

Además, recordó Zidane que su primera Liga como entrenador, la ganó en la última jornada y realizó un balance positivo de la competición, acabe como acabe. "En 2017 ganamos en el último partido, por eso es tan bonito el fútbol español. El balance es muy bueno en el sentido de que lo importante es darlo todo y lo hemos hecho en el campo. Mañana veremos si es un 10 o 9,5".

Descartó que en su decisión final vaya a influir el agotamiento que provoca el puesto de entrenador del Real Madrid. "Cansancio nada, he vuelto con mucha energía y lo he dado todo. Después de una temporada como esta hay que descansar un poquito y disfrutar, pase lo que pase".

Y agradeció el cariño que siempre ha recibido del madridismo. "Siempre me ha llegado, la gente aquí ha sido muy cariñosa conmigo cuando jugaba y de entrenador. Pienso que también lo he devuelto porque he dado todo para el Real Madrid, es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida".

Mostró su mentalidad Zidane y quien sabe si sus intenciones de poner a disposición su puesto en caso de una temporada en blanco, cuando habló de su responsabilidad en el cargo. "Soy crítico conmigo mismo. Soy un ganador, no me gusta perder, peleo en mi vida y lo doy todo para ganar. Es el adn del Real Madrid también y los jugadores lo que quieren es ganar".

Y terminó celebrando el regreso de Karim Benzema a la selección francesa para la disputa de la Eurocopa 2020. "No he tenido ningún papel en el regreso pero estoy muy feliz de que Karim vuelva a la selección francesa. Era lo que quería y estoy muy contento por él porque lo ha merecido brillando en el campo. Espero que todos nos aprovechemos de su fútbol".