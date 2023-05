Diego 'Cholo' Simeone: "En noviembre nos daban por muertos y seis meses después estamos vivos"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, celebró la clasificación para la próxima Liga de Campeones, la undécima consecutiva, y destacó el mérito de su equipo.

"En noviembre hubo un médico que nos daba por muertos y seis meses después estamos vivos", afirmó.

Simeone festejó con los jugadores en el césped al final del encuentro ante Osasuna (3-0) porque, dijo, "era un día especial para los niños". "Todos fuimos niños y sabemos lo importante y lo lindo que es para los niños ver a los futbolistas. El equipo pudo responder a esos chicos", señaló.

"También salí a festejar para agradecer a la gente que de diciembre para acá volvió a estar con el equipo en el lugar que siempre nos hizo muy fuertes. Cuando tenemos fortaleza en casa el equipo crece. Y por último porque en noviembre nos dieron por casi muertos y fuimos trabajando cada día en consecuencia de que el equipo mejorase y lo conseguimos mejorar. Los chicos nos siguieron y hoy seguimos con vida", añadió Simeone.

Publicidad

"A los que no dan mérito a once temporadas consecutivas clasificando para la 'Champions', no les digo nada, que se pongan el traje negro durante ocho meses y después me cuentan si es fácil", agregó.

Sobre el partido de Saúl, destacado ante Osasuna, el técnico elogió al futbolista porque "siempre se ha comportado bien desde el lugar que le ha tocado y eso habla de él bien".

"No es fácil cuando te toca esperar, o cuando juegas contra el Madrid y después sales del equipo. Hoy estuvo para lo que tienen que estar los jugadores de club, de equipo, comprometidos, y Saúl es un ejemplo de ello", subrayó.

Publicidad

En cuanto a su futuro en el club, el entrenador comentó que tiene un año más de contrato y que está vinculado a la presencia en la 'Champions'. "Hablaremos como todos los años una vez logrado el objetivo y buscaremos lo mejor para el equipo", destacó.

"Ante la dificultad uno tiene que decidir que hacer. Tuvimos una buena respuesta de los futbolistas. Volvieron del mundial de otra manera. Enfrentaron las situaciones con mucha responsabilidad. Todos dieron lo máximo para que lleguemos al objetivo final. Fue un año complicado. Los primeros seis meses fueron muy difíciles, pero hoy estoy muy contento", resumió.