Diego Simeone avivó la polémica del penalti sancionado en el partido, Atlético de Madrid vs Espanyol

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, subrayó tras la victoria de su equipo por 2-1 contra el Espanyol, decidida por un gol de penalti de Yannick Carrasco por mano de Raúl de Tomás, que el árbitro señaló ese penalti por una mano, igual que sacó la segunda amarilla por otra mano a Geoffrey Kondogbia, que dejó a su equipo con uno menos.

El entrenador del Atlético dijo que no había podido ver si la acción de Raúl de Tomás, al que le golpeó el balón en la mano tras un saque de esquina, era penalti o no.

"Estábamos en diagonal, intuimos por los movimientos de los jugadores que estaban cerca que pudo haber pasado algo, pero no lo vimos claramente, no se vio con tanta gente por delante. Estamos acostumbrados de que cuando te llaman del VAR para revisar muy posiblemente pueda ser penal. El árbitro tomó la decisión de la misma manera que se nos fue Kondogbia del campo, en una jugada también compleja, de la toma de decisión termina decidiendo que es penal", valoró Simeone.

Simeone elogió la capacidad de Carrasco para asumir el lanzamiento y convertir un gol "muy importante" para el objetivo del Atlético de clasificarse a la próxima Liga de Campeones.

"Un penal importante, una responsabilidad de Carrasco de tirarlo, un gol muy importante para nuestra liga, veníamos de un esfuerzo muy importante contra el City, y de un mal partido de liga contra el Mallorca, de un primer tiempo espeso y en el segundo otro equipo, mucho más dinámico, directo", valoró.

Preguntado por el tema del criterio en las manos, Simeone consideró que el VAR "tiene que seguir creciendo, mejorando, porque es más justo siempre"; y consideró que el Atlético no habría dependido de esa acción si hubiera sido "más contundente".

"En el correr del partido si hubiéramos sido contundentes en el pasaje del 1-0 al 1-1 no habría pasado lo que pasó después, pero no fuimos contundentes, las situaciones que tuvimos no las resolvimos con goles y no las pudimos aprovechar", explicó.

En cuanto a si habría que cambiar la regla para que hubiera menos criterio arbitral, el argentino fue irónico. "Creo que nos podemos quedar hablando 20 minutos y no lo vamos a resolver ni vos ni yo, dejémoslo a quienes lo tienes que resolver", bromeó.

"Cuando echaron a Kondogbia decíamos, le pegó a Felipe, no es intencionada, pero la amarilla no permite ir a verlo, y después cuando fue en el codo, el jugador dijo que le había pegado en el codo pero no era una mano violenta... No lo sé, la verdad", zanjó.

Para Simeone una de las claves del triunfo es que su equipo fue capaz de rehacerse pese a verse con 1-1 y uno menos a 20 minutos del final. "Viene la expulsión y el cansancio, gol, uno menos, 20 minutos por delante y el equipo siguió buscando, intentándolo, corriendo riesgos", señaló.

"Te quedas con uno menos, vienes de quedarte fuera de Champions, no es fácil, y estos chicos pusieron personalidad, orgullo, trabajo y nos benefició sin duda alguna ese penal que nos generó la posibilidad de patearlo, que hay que hacerlo y Carrasco tuvo mucha a personalidad para hacerlo", concluyó.

¿En qué posición está Atlético de Madrid, en la Liga de España?

Gracias a esta victoria conseguida, el cuadro 'colchonero' se ubica en la cuarta posición, en puestos directos a Champions League, con 60 puntos y una diferencia de gol de +20.

