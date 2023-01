Diego Simeone considera que el Atlético de Madrid está mejorando: "Viene en una línea ascendente"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, señaló tras la victoria por 0-1 ante Osasuna que su equipo "viene manejando una línea ascendente" con una identidad “reconocida” y con "ganas e ilusión por jugar mucho mejor”, al tiempo que remarcó que la "motivación es jugar" en el club rojiblanco y como tal lo exigirá "hasta que esté" en el banquillo, en el que "nadie" le va a "quitar la ilusión".

"Hay una forma de vivir y, sobre todo, de sentir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es esto. Puede salir mal y puede volver a salir mal, pero no hay que dejar de insistir y de pelear. Estamos afuera de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, pero cuando todos me preguntan cuál es la motivación ahora, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid. Y hasta que esté, no tengo ninguna duda que exigiré eso", dijo en rueda de prensa.

Publicidad

"Vivimos de la ilusión y la ilusión no me la quita nadie hasta que esté acá. Partido a partido y tranquilidad”, afirmó con rotundidad el técnico argentino sobre el momento que atraviesa su equipo y dedicó la victoria a Fernando, "podólogo" del Atlético, que "está en un momento de dificultad": "Tuvo una operación muy importante estos últimos días. Que sepa que estamos con él y que obviamente lo queremos mucho".

También habló de Koke Resurrección y Antoine Griezmann: "Son los pilares del equipo desde hace muchísimos años. Me han dado muchísimo y con ellos tengo algo especial, no porque los quiera más allá del afecto desde lo personal de tantos años vividos, sino en lo que han dado continuamente al club y al equipo. Son jugadores que necesitamos que estén bien y, sobre todo, frescos mentalmente. Y a partir de su juego empiezan a contagiar más cosas".

"Más allá de los dos, hubo rendimiento otra vez muy bueno. El de De Paul fue muy bueno, Molina sigue repitiendo todos los partidos él solo en la banda derecha, Hermoso sigue manteniendo la línea ascendente, Giménez empezó de menos a más, Reinildo fue estable, Carrasco con Lemar cambiaron y hubo un cambio en el equipo importante... Son situaciones que nos generan entusiasmo", abundó.