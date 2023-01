Diego Simeone: "En este hermoso fútbol la contundencia es lo más importante"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid , expresó este domingo, tras la derrota por 0-1 contra el Barcelona, que su conjunto fue superior durante 70 minutos e inferior en los primeros 20, pero lamentó la falta de contundencia para marcar gol en las "20 situaciones" de tiro que dispuso su equipo en el duelo en el Metropolitano.

"Si me dicen antes del partido que los primeros 20 minutos vamos a sufrir, porque no vas a poder salir, y después vas a jugar 70 minutos muy buenos te lo compro, pero en esos 70 minutos lo más importante, que es el gol, no apareció. Tuvimos 20 situaciones de tiro, seis, siete u ocho al arco, la de Griezmann...", repasó en rueda de prensa.

"Creamos ocasiones, jugamos en campo rival... Pero en este hermoso fútbol la contundencia es lo más importante de todo este juego. Si no la metes, es difícil. La contundencia se tiene. Podemos entrenarlo y mejorarlo, pero vos la tienes o no la tienes", abundó.

"El Barcelona fue 70 minutos lo que nosotros fuimos 20. Lástima que no la metimos", incidió Simeone, que se va con "la mala sensación" de su equipo perdió "tres puntos importantes para la Liga".

"El equipo jugó muy bien después de esos primeros 20 minutos que, desde lo posicional, tampoco nos hacían daño, pero no tuvimos personalidad para, a partir de recuperar la pelota, poder jugar. A partir de esos 20 minutos iniciales, el equipo jugó el resto del partido como tenía que jugar, como quería jugar y como lo tenemos que jugar. Me quedo con los 70 minutos de juego que fueron muy buenos. Hicimos un partido completo no acompañado con lo importante de este juego, que son los tres puntos", continuó.

"Siempre hay dos equipos y hay uno que entra al partido con más seguridad, más confiado, tiene más juego, como empezó a tener el Barcelona, y a partir de ahí hizo que nosotros defendiéramos. No defendimos mal, pero cuando recuperábamos la pelota la perdía Carrasco, Koke, Griezmann, Llorente, Barrios... Eso no hacía que el equipo crezca", dijo.

Para él, la "solución" pasa por "seguir trabajando". "Es acercanos a estos 70 minutos. Y tener más contundencia porque en el fútbol no vas a jugar 90 minutos siendo el dominador del partido. Siempre hay tiempo para un equipo y tiempo para otro. Fueron los primeros 20 minutos para ellos, hicieron el gol, y nosotros tuvimos 70 y no pudimos marcar".

El Atlético está a 14 puntos del liderato del Barcelona y fuera de las plazas de la Liga de Campeones con 16 jornadas disputadas. "No es una situación preocupante. Es una situación que te tienes que ocupar como lo estamos haciendo para, partido a partido, ir mejorando de acá al final", explicó.

Simeone habló de Pablo Barrios: "Es un chico que está creciendo. Sabíamos que podía pasar que no tenga la misma trascendencia de otros partidos, pero es una gran inversión. Estamos invirtiendo en un gran jugador, que tiene un futuro importante y un presente que nos puede ayudar. Ojalá lo podamos ayudar a seguir mejorando".