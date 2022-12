Diego Simeone: “No me voy contento con jugar bien, esto es por puntos, no por merecimientos”

El entrenador del ‘colchonero’ habló en rueda de prensa y se refirió a la derrota frente a Barcelona por 0-1. Además, tocó el tema de los fichajes de invierno y su preocupación por alejarse de los puestos de arriba.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota con el Barcelona, que no se va "contento con jugar bien", porque su equipo necesita puntos, afirmó que estar a seis puntos del Barcelona y el Real Madrid no le "preocupa mucho" y sí lo hace estar a cinco del Sevilla y esperó que su conjunto tenga "fuerza para sostener este momento".

"Del Barcelona y el Real Madrid no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que ya se fue a cinco puntos y no tenemos que intentar alejarnos de esos puestos que son los más cercanos en este momento", explicó el técnico en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

Publicidad

Sergio Conceicao y las ausencias de Mateus Uribe: “Como todos, tiene que ganarse un lugar de titular”

"Reforzados saldríamos con puntos. Con merecimientos es una caricia, pero cuando miras la clasificación no estás contento. A seguir trabajando, buscando ser más fuertes, siendo un bloque como los últimos partidos y competir como lo venimos haciendo. Esto es un pulso como la vida. Cuando las cosas van mal te tuercen la mano. Esperamos tener fuerza en el brazo para sostener este momento", enfatizó.

"Necesitamos los puntos. Esto es por puntos, no por merecimientos, pero los únicos caminos para buscarlos es buscar merecerlos. Estamos en la línea que tenemos que seguir e insistir en mejorar en los detalles de encontrar mayor agresividad, intensidad y sobre todo más tranquilidad en el final de jugada", abundó.

"Todos necesitamos puntos en esta carrera por la clasificación y los objetivos importantes que tienen los clubes cuando arranca la temporada. Si no sumamos, obviamente nos preocupamos. No me voy contento con jugar bien", insistió.

El Atlético volvió a acusar falta de gol. "Está claro que contra los números no podemos decir lo contrario a la realidad. Estamos ocupados en buscar soluciones. Los únicos caminos para ello es tener situaciones de gol y creo que las hemos generado. Esperamos que Joao Félix agarre más ritmo, el trabajo de Correa fue encomiable, el de Morata fue fantástico. Va a hacer ocho años que estamos y es momento de aportar todos juntos los que buscamos lo mejor para el club".

También fue preguntado por si su equipo fichará en invierno un delantero. "Con el club siempre trabajamos en comunión, buscando lo mejor para el equipo y lo que entendemos que siempre puede ser positivo. Esta vez no habrá diferencia. Hasta que no pase nada que le podamos contar, trabajar con los futbolistas que tenemos, que son muy buenos. Correa, Joao Félix, Morata, Vitolo, que está muy bien, son los que nos pueden dar más alternativas en este momento en esa faceta. Lo que hay por ahora es lo que hay y con lo que tenemos que ir hacia adelante", contestó.

El partido lo resolvió Lionel Messi, con un gol en el minuto 85. "Impotencia, no. Porque ante un golazo tienes sólo que aplaudir. La jugada ya cuando se procuró el contragolpe olía a mucho peligro. La verdad que hicieron un golazo. Me quedo con todo lo otro bueno del equipo. Para la clasificación sirve poco, pero para el trabajo que nosotros buscamos en este partido nos sirve muchísimo", afirmó.

"Me puedo quedar en el buen partido que hizo el equipo otra vez y en el gran trabajo que hicieron los futbolistas. Tuvimos situaciones en el primer tiempo y controlamos bastante bien el juego del Barcelona", expuso.

"En el segundo tiempo, de a poco, se fue acercando más un partido que le convenía a ellos, un partido que se parte. Cuando Suárez y Messi tienen alguna situación de peligro son de fallar poco. Tuvimos las nuestras para poder empatar, pero contento con el trabajo importante de los futbolistas. Los resultados en este momento no están siendo lo que queremos. Hay que apretar el anillo de la mano".

El técnico fue pitado cuando sustituyó a Joao Félix en el minuto 66. "Me pareció que hasta ese momento había dado todo, estaba cansado y buscaba poner a Vitolo, que nos da pausa, juego, la gente lo quiere mucho también y es un jugador en esa función que está haciendo Joao es el que mejor nos hace tener transiciones de ataque. Después, la gente es normal que opine y que critique. Estamos expuestos a la crítica siempre. Lo sabemos", valoró.