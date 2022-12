Diego Simeone no pierde el foco en la Liga: "Nuestro partido es el único que nos ocupa"

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya está ante la final que tanto buscó esta temporada, ante el momento de ser campeón dependiendo de sí mismo, advertido de que "a un partido todo es posible" y de que tanto su equipo como el Valladolid dejarán "la vida para llevarse sus objetivos".

El estadio Nuevo José Zorrilla, 'a 90 minutos de la gloria', como remarca la propia web oficial del club rojiblanco, sin margen de error para ninguno de los dos, aguarda al Atlético, que viajará este mismo viernes en autobús a la persecución de un título del que se ha hecho acreedor durante toda la actual campaña, por su imponente primera vuelta y por su inamovible liderato las últimas 24 jornadas.

"Entendemos que siempre, a un partido, todo es posible. Y, evidentemente, la necesidad del Valladolid es diferente a la nuestra, pero igual en cuanto a objetivos importantes para cada uno. Cada uno jugará con sus armas para llevar el partido donde cree que será mejor", valoró durante la rueda de prensa telemática.

"Es una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero muy importantes y los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo", insistió el técnico, que, cuando hay partidos tan transcendentes como el duelo de este sábado, como alguna final, no suele profundizar ni ser demasiado expresivo en sus respuestas.

"Hemos trabajado como todas las semanas, ocupándonos del partido de Valladolid. Buscaremos ir a jugar el partido como lo hemos hecho siempre", despejó cuando fue preguntado por el aspecto mental del equipo para un choque de tanta presión como éste, del que depende sí gana o no la undécima Liga de la historia. Y la segunda de Simeone.

"Es un día importante en el que seguimos compitiendo por lo que buscamos", apuntó sin más el técnico, sin la elocuencia que sí transmite en los entrenamientos, centrado en su encuentro en Valladolid, nada más, sin mirar a qué sucederá en el choque de su único rival directo, el Real Madrid, en casa contra el Villarreal.

¿Cómo aislarse de ese partido, que se jugará a la misma hora y que puede aumentar o reducir, dependiendo de su marcador parcial, la presión sobre el Atlético? "Como lo hemos hecho durante toda la temporada. Siempre hemos buscado estar inmersos en lo que nos pasa a nosotros. Nuestro partido es el único que nos ocupa, lo único que es responsabilidad nuestra". No le falta razón: si gana es campeón.

Centrado en que su equipo "pueda seguir respondiendo como lo viene haciendo en estos últimos partidos", con dos triunfos seguidos y dos inicios apabullantes; con una "vida familiar como cualquier persona" y ocupado "bastante en lo que necesita el equipo" cuando llega a casa tras cada entrenamiento, Simeone está pendiente de "dos o tres jugadores en observación para ver si están para jugar de inicio" en el encuentro de este sábado en el estadio José Zorrilla.

"En función" de eso decidirá su alineación. No citó quiénes son, aunque, previsiblemente, son Kieran Trippier -el jueves sólo hizo la parte táctica con el resto del equipo aunque este viernes sí completó el entrenamiento entero-; José María Giménez, de vuelta al probable once después de tres partidos sin minutos por unas molestias; y Renan Lodi, que se retiró de la sesión del pasado miércoles y no se entrenó el jueves, aunque el lateral brasileño no aparece entre las posibilidades de formar de titular este sábado.

Las bajas seguras son Thomas Lemar, fuera por tercer partido seguido por una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo, y Stefan Savic, por cinco tarjetas amarillas, para la final de Valladolid, donde el once previsiblemente estará formado por Jan Oblak; Kieran Trippier, Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez; Marcos Llorente, Koke Resurrección; Ángel Correa, Yannick Carrasco; y Luis Suárez. Son los mismos que ganaron al Osasuna y la Real Sociedad, salvo por la entrada de Giménez por el sancionado Savic.

Ya parece superado el bajón de anteriores jornadas, resistente en el liderato para depender de sí mismo para ser campeón. "Es una temporada muy larga, los equipos pasamos por distintas situaciones para llegar a este final de temporada, con dos equipos peleando por la Liga, tres por el descenso y tres por la Liga Europa. Y así es el campeonato español, donde partido a partido uno tiene que dejar el máximo esperando lo mejor en el final". Queda uno. El definitivo.