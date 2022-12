Diego Simeone otra vez ‘le pasó el borrador’ a Santiago Arias en la convocatoria del Atlético

El entrenador del cuadro ‘colchonero’ presentó a sus futbolistas llamados para enfrentar al Espanyol por la fecha 28 de la Liga de España, este domingo. En la cita, el colombiano no aparece.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este sábado a 18 jugadores para el partido dominical contra el Espanyol en el RCDE Stadium, con el regreso de Diego Costa, la baja por una lesión muscular de Thomas Lemar y las ausencias de José María Giménez, Santiago Arias, Ivan Saponjic y Héctor Herrera, este último recién recuperado de una tendinopatía en el aductor izquierdo.

Después de su reaparición contra el Liverpool, el pasado 18 de febrero en la Liga de Campeones, y de quedarse fuera de la última citación contra el Villarreal, porque no estaba "en condiciones de poder competir" en ese partido, según dijo el propio técnico, a causa de unas molestias lumbares, Diego Costa ya está listo y forma parte de los 18 elegidos para el encuentro de este domingo, aunque partirá como suplente.

Él es una de las novedades de la convocatoria, en la que figura, como estaba previsto, Jan Oblak, aquejado de un proceso gripal desde el viernes. "Va a jugar mañana", confirmó el propio Simeone tras la sesión matutina en la ciudad deportiva Cerro del Espino de Majadahonda.

En la citación, por contra, se mantiene la baja de Lemar y no está Giménez. Tras un mes fuera por un edema muscular, el central uruguayo está ya disponible desde hace tres encuentros, en los que no ha disputado ningún minuto. Este sábado no viaja a Barcelona.

Tampoco lo hacen Santiago Arias, descartado por tercer choque seguido; Ivan Saponjic, habitual fuera de las citaciones; y Héctor Herrera, que ya ultima su puesta a punto de una tendinopatía en el aductor izquierdo, como ha demostrado con su reincorporación al grupo, pero que todavía no vuelve a la lista.

La convocatoria está compuesta por 18 futbolistas: los porteros Jan Oblak y Antonio Adán; los defensas Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Stefan Savic y Renan Lodi; los centrocampistas Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección; los extremos Víctor Machín, 'Vitolo', y Yannick Carrasco; y los delanteros Diego Costa, Ángel Correa, Álvaro Morata y Joao Félix.