Diego Simeone sacó los 'trapitos al sol': "Hubo mucha gente que no confiaba en nosotros"

A Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, le gustó "todo" del partido contra el Cádiz, con una victoria por 5-1, que lo situó en la segunda plaza de la clasificación, después de que "hubo mucha gente que no confiaba" en ellos con la irregularidad del primer tramo de la temporada, pero él sabe lo que busca, le importa lo que ve, piensa y siente y sabía que su conjunto "iba a responder".

No le afectó todo aquello. "Porque sé lo que busco, porque creo en lo que hago, porque no importó nunca lo que dicen los demás, nada de nadie. Me importa lo que veo, pienso y siento. Y sentía que este equipo iba a responder como respondió cuando empezamos a tener el equilibrio defensivo, la contundencia ofensiva y creció enormemente la calidad de muchos jugadores", repasó, antes de recordar que no pudo disponer de Antoine Griezmann para más de media hora en el primer tramo del curso.

"Yo aprendo todos los años. La vida es aprender todos los días. Uno no deja de aprender nunca hasta que desgraciadamente se tiene que morir. Estamos con este crecimiento del equipo, que se ve claramente después del Mundial. Hubo mucha gente que no confiaba en nosotros en ese momento. Es muy lindo cuando sigues buscando y creyendo en lo que haces y las cosas se van dando naturalmente como se fueron dando desde el Mundial", expresó.

No está "especialmente" satisfecho por el hecho de haber superado en la clasificación al Real Madrid. "Ya hemos terminado en esta década varias veces delante tanto del Real Madrid como del Barcelona en alguna oportunidad. No es casualidad esto. Es un trabajo que viene de hace muchos años apareciendo. A seguir trabajando y a llegar lo más lejos posible. Después, el destino lo mereceremos o no, estar más arriba o no", declaró.

Publicidad

El Atlético ha marcado diez goles en los dos últimos partidos. "El equipo está muy bien. Se ve y se percibe en todos los partidos que ha jugado. También en los que no hemos marcado más de dos goles hemos tenido situaciones. Hemos crecido en la contundencia y eso eleva la fortaleza del equipo, le da tranquilidad. Ojalá que podamos terminar de la mejor manera la temporada. Tenemos ahora un buen descanso y a seguir en esta tarea que nos propusimos tras el Mundial de poner al Atlético en el lugar dónde queremos que esté".

Y destacó el nivel de su conjunto ante el Cádiz: "Un equipo que entró a jugar el partido como había que hacerlo, defendiendo mejor que el partido anterior, pese al desgaste del partido de Valladolid atacó con ilusión, con ganas de ser contundente y llevó el partido siempre para el lugar dónde quiso".

También habló del primer penalti a favor del Atlético en esta Liga: "Me decían que le había pegado en el cuerpo y después en la mano. En Barcelona fue mano directamente y no lo cobraron. No es tema nuestro. Está claro que ojalá se puedan poner de acuerdo para que todos tengamos claro cuándo es mano y cuándo no".