Diego Simeone se ve por muchos años más en Atlético de Madrid: "Soy muy feliz donde estoy"

Diego Pablo Simeone, técnico de Atlético de Madrid , aseguró sobre las informaciones que apuntan a una posible oferta de renovación de su contrato, que acaba en 2022, que "hoy no hay nada que informar", aseguró estar "feliz" y añadió que le queda "un año por delante muy importante".

"Qué te puedo contar, lo que siempre he comentado, cuando tengamos algo concreto y hablado profundamente seguramente informaremos, hoy no hay nada para informar. Estoy muy feliz donde estoy, todavía me queda un año por delante muy importante", manifestó Simeone en la rueda de prensa telemática previa al Eibar-Atlético de este jueves en Ipurúa.

"No tengan ninguna duda que en el momento en que tengamos alguna reunión importante, o en camino a que esto suceda, serán informados como siempre para que sean los primeros en saberlo", añadió, acerca de la información de 'As' que asegura que el Atlético le ha propuesto ampliar su contrato hasta 2024.

Atlético de Madrid llegará a este partido de la Copa del Rey nueve días después de su anterior compromiso -la victoria por 2-0 ante el Sevilla del martes 12 de enero-, una rareza en un calendario tan congestionado por la pandemia, algo que para Simeone entraña la dificultad de tener al equipo entrenando tantos días sin disputar partidos.

"No es simple, son muchos días de entrenamiento con futbolistas que están acostumbrados a jugar más asiduamente, hemos buscado la mejor manera que creíamos, ellos han entrenado en consecuencia de lo que les estoy comentando, y mañana esperamos estar bien", valoró.

