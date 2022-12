Diego Simeone: "Si a Messi le quitamos la camiseta y le ponemos la del Atlético, habríamos ganado 1-0"

El entrenador del Atlético de Madrid destacó este domingo el segundo tiempo de su equipo frente al Barcelona, que ganó por 1-0. Además, el DT argentino elogió a 'la Pulga'.

"Lo que más me gustó fue el segundo tiempo, cuando fuimos nosotros. Y eso no pasa por el sistema porque ante el Sevilla jugamos con el mismo; es cuestión de cómo jugamos. No pudimos llegar bien a la presión, asociarnos mejor, ser claros en la primera salida de balón", ha analizado el entrenador argentino.

Tras esta derrota, el Atlético de Madrid se sitúa a ocho puntos del Barcelona, una distancia importante según Simeone, pues el Barcelona "normalmente no perdería cuatro o cinco partidos" en el tramo final de la temporada.

"Me voy tranquilo con lo que hicimos en el segundo tiempo. Perder cómo perdimos, se puede perder", ha matizado.

El choque se ha decidido por un golazo de libre directo de Lionel Messi, de quien el técnico argentino ha destacado su desequilibrio: "Si le quitamos la camiseta y le ponemos la del Atlético, igual habríamos ganado 1-0".

También ha elogiado Simeone a Ernesto Valverde, de quien ha calificado su trabajo en el Barcelona de "maravilloso" por su aportación defensiva en un equipo acostumbrado a jugar al ataque.

"Me pone contento ver a un Barça defensivo, cerrado. Lo que está haciendo Valverde es maravilloso. Se reinventó con la salida de Neymar. Juega 4-4-2 o un 4-2-3-1. No hay un sistema en el fútbol, hay futbolistas", ha subrayado. EFE