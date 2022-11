Diego Simeone: "Tengo las ideas claras de lo que quiero y espero que se puedan representar"

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , está "muy bien", según insistió este martes en la víspera del partido ante el Mallorca , tan esencial para su equipo como describen los diez puntos de desventaja respecto al liderato del Barcelona con los que comienza la decimocuarta jornada, mientras pidió que le dejen "trabajar", remarcó que tiene "las ideas claras" y recalcó que siente el respaldo del club y de sus futbolistas.

Cuatro victorias en los últimos 13 partidos oficiales, con las eliminaciones de la Champions League y de la Europa League , exponen al técnico y a su equipo a un momento comprometido en esta campaña, dentro de la crisis latente en la que vive casi desde el inicio de este curso, sin alcanzar aún la dimensión que se esperaba al inicio de la temporada.

"La lectura que hago es trabajar. El famoso 'déjenme trabajar', que creo que lo dijo Zidane (exentrenador del Real Madrid) si no me equivoco, en el Madrid en un momento de dificultad. Está claro que es normal la crítica y la opinión ante quedarse fuera de la Champions League y de la Europa League, que sin ninguna duda fue una frustración. Hay que seguir trabajando. Tengo las ideas claras de lo que quiero y espero que se puedan representar", expresó en rueda de prensa.

"Sí. Seguro", siente el apoyo tanto del club como de sus jugadores, después de la secuencia de reuniones de la semana pasada a raíz de la eliminación hasta de laEuropa League con la derrota contra el Oporto en el estadio Do Dragao, con encuentros entre Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad, con la plantilla al completo, el pasado viernes, y con el entrenador, los capitanes y algunos jugadores importantes en concreto, el jueves.

Según Simeone, su equipo "seguramente" estaría más cerca de la cima de la clasificación de haber tenido "la contundencia" que debería. "Pero no pasó. Entonces, hay que vivir de la realidad que tenemos", añadió el técnico, cuyo equipo ha recibido ocho goles en los últimos cuatro encuentros oficiales y pierde para el duelo de este miércoles a José María Giménez, uno de sus titulares indiscutibles en la zaga.

"Hay que buscar seguir mejorando el trabajo en equipo. Cuando el equipo recibe muchos goles es porque siempre es un trabajo grupal de todos. Y cuando logramos hacer goles también genera una situación que el equipo ha logrado compartir esas dos facetas, tanto la ofensiva como la defensiva", repasó.

Enfrente tendrá al Mallorca : "Es un equipo que está muy bien. Desde la llegada del 'míster', Aguirre ha transmitido lo que tiene, lo que ha hecho también cuando estuvo en el Atlético de Madrid y en otros clubes, mucha experiencia, mucha tranquilidad y sobre todo tiene muy claro a lo que quiere jugar. Me gusta cómo juegan, cómo están. Es un equipo fuerte defensivamente que se repliega bien para poder atacar muy bien, ya sea en espacios o no".

Es el último encuentro de Liga antes del Mundial de Catar 2022. "La Liga está marcada de esta manera y todos sabíamos que después de esta seguidilla de partidos iba a haber un stop para ver todos el Mundial. Ahora nos enfocamos en estos dos partidos que nos quedan (después de la visita al Mallorca, afrontará la Copa del Rey contra el Almazán en Soria, el próximo sábado) y a partir de ahí seguiremos en consecuencia de lo que sea bueno para lo que va a venir", valoró el entrenador.

"Para mí va a ser un gran Mundial, los jugadores van a poder llegar de la mejor manera para poder rendir para sus países y cuando me tocó jugar en la selección era una grandísima ilusión por estar ahí. No altera el partido que vos tienes que jugar. No me imagino a un jugador en medio del partido imaginándose un encuentro del Mundial. Me imagino queriendo competir y ganar su partido", advirtió.