Diego Simeone, tras caer 1-0 con Elche: "Veníamos haciendo partidos buenos, pero cometimos errores"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó esta tarde, tras la derrota de su equipo ante el Elche (1-0), que el conjunto ilicitano fue “más intenso” en el juego que sus jugadores.

“Veníamos haciendo partidos buenos, pero cometimos errores. No empezamos mal, pero cuando tuvimos ocasiones en el segundo tiempo no tuvimos contundencia”, reflexionó el preparador argentino.

Simeone quiso felicitar al Elche por la victoria y elogió el “compromiso de un equipo descendido”, algo que calificó como “muy bueno para el juego”.

“Se ha demostrado que clasificarse para la Champions es el objetivo más importante para el Atlético y quedan cuatro partidos para llegar a ese objetivo”, recalcó el argentino, quien reiteró que no fue un buen partido de su equipo.

Publicidad

“No nos salieron las cosas como queríamos. El equipo lo venía haciendo bien y ahora toca esperar a la semana que viene con nuestra gente para encontrar esa plaza”, finalizó.

Sumadas a sus declaraciones, José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, también tomó la palabra, remarcando este domingo que la derrota por 1-0 contra el Elche no va a "desequilibrar" a su equipo, del que admitió que el gol "viene en un saque de banda" que habían entrenado durante esta semana, explicó que les "costó" ganar "los duelos y las segundas pelotas" y apuntó sobre la polémica del gol en contra que "si no entra el VAR" no pueden hacer nada.

"¿Sorprendido el Elche? No. Sabíamos que a nivel ofensivo suma mucha gente en ataque. A pesar de que está descendido, compite bien, tiene buenas combinaciones en lo ofensivo, genera peligro, tira muchos centros... Sabíamos que había que estar atentos. El gol viene en un saque de banda que habíamos entrenado. Sabíamos que iba al área", declaró a 'Movistar' tras el encuentro.

Publicidad

"Después, con el gol, con su gente, motivados, ellos imagino que querrán irse con buen sabor de boca, porque al final, al estar descendidos, en ellos está querer darle una alegría a la gente. La motivación pasa por ellos. Fueron mejores que nosotros, hicieron muy buen partido y merecieron la victoria", explicó.

El Atlético hizo dos faltas en todo el encuentro. "Ahí está la realidad, los duelos nos costó ganarlos, las segundas pelotas. No encontramos claridad en ataque cuando teníamos la pelota y se vio un equipo totalmente opuesto al que se venía viendo", admitió Giménez, que apuntó que su conjunto quiere "terminar lo más alto posible para empezar la temporada que viene con la misma ilusión y alegría".

"Esta derrota no nos va a desequilibrar. Vamos a seguir metidos en los que veníamos haciendo. El vestuario está con mucha alegría, con muchas ganas de seguir jugando y creciendo. Nos jode bastante (la derrota). Necesitamos un punto para la Champions. Ojalá sea el próximo en casa", prosiguió el central, que no buscó excusas en el polémico 1-0.

"Quejarse por un saque de banda... Ya nos quejamos bastante. Ya habla bastante gente que tiene que hablar. Ya es cosa de fútbol. Sí vi que el saque de banda entra dentro del campo. Si no entra el VAR... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos acoplamos a lo que pasa dentro del campo. Ya evitamos gastar energía quejándonos. Los que tengan que arreglar las situaciones las van a arreglar para que sea el fútbol todo más claro", concluyó.